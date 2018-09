Man United-icoon Cantona haalt uit naar Mourinho en bewierookt andere coach: "De enige die United mag trainen" XC

09 september 2018

09u54

Bron: Daily Mail 0 Premier League Manchester United is bijzonder matig aan het Premier League-seizoen begonnen. Vier matchen gespeeld, tweemaal verloren. Dat weet ook Eric Cantona, die in een interview met de Daily Mail het spel van de Mancunians bekritiseert.

“Het gaat niet zo goed met Manchester United. Maar we zitten nog maar in de beginfase van het seizoen”, luidt het bij Eric Cantona, die tussen 1992 en 1997 furore maakte op Old Trafford. “Hoe dan ook: United is een grote club. En dat zal het altijd blijven. Ze zullen nog wel prijzen pakken in de toekomst, daar ben ik van overtuigd.”

“Maar de manier waarop Man United momenteel speelt? Niet goed. Mourinho heeft een goede personaliteit, maar past niet bij de club. De fans appreciëren het spel niet. Er is geen plezier, geen creativiteit. Pep Guardiola zou de trainer van United moeten zijn. Hij is magische dingen aan het doen bij Manchester City.”

"Guardiola spirituele kind van Johan Cruijff"

“Guardiola is het spirituele kind van Johan Cruijff. Pep speelde onder hem bij Barcelona en leerde alles van Cruijff. Guardiola is eigenlijk de enige die Man United mag coachen. Naast mezelf, uiteraard. Ik zou het leuk vinden om hier oefenmeester te worden. Mochten ze me bellen, dan twijfel ik geen seconde. En dan zou er nog eens creatief voetbal op Old Trafford gespeeld worden.”

“En dat is wat de fans willen: creatief voetbal. Zoals het was met Alex Ferguson. Hij gaf de spelers de nodige ruimte om creatief te zijn. Hij behandelde ons als individu's. We voelden onze zo speciaal. Zo geliefd. Ferguson is een goede man. Een uitstekende leider”, aldus Cantona.