Man United blijft steken op gelijkspel tegen West Ham, maar is wel dicht bij Champions League-ticket Redactie

22 juli 2020

20u53 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 WHU WHU West Ham United Premier League Manchester United raakte in eigen huis niet voorbij West Ham United (1-1), máár de Mancunians wippen wel over Leicester City in de stand. Een gelijkspel op de slotspeeldag tegen Tielemans en co volstaat voor een Champions League-ticket. West Ham is dan weer zeker van het behoud in de Premier League.

Doelpunt nummer 1⃣0⃣ in de @premierleague is een feit voor @masongreenwood! 👀👏 pic.twitter.com/OU4YaR2vOd Play Sports(@ playsports) link

Man United keek vanavond op Old Trafford West Ham in de ogen. De thuisploeg was baas, maar trok na 45 minuten wel met een 0-1-achterstand richting kleedkamer. Paul Pogba beging net voor rust hands in de zestien, waarna Michail Antonio de strafschop feilloos omzette. Een koude douche voor de troepen van Ole Gunnar Solskjaer.

In de tweede helft hingen de bordjes al snel in evenwicht. Anthony Martial speelde Mason Greenwood aan, het goudhaantje gaf doelman Lukasz Fabianski vervolgens geen schijn van kans. Andermaal klinisch afgewerkt door de 18-jarige Engelsman. 1-1, meteen ook de eindstand.

Man United springt door het gelijkspel over Leicester City in de stand. De twee ploegen kijken elkaar zondag op de slotspeeldag in de ogen. Man United heeft mits een gelijkspel (of overwinning) in het King Power Stadium een Champions League-ticket beet. Youri Tielemans en zijn ploegmakkers moeten dan weer winnen om naar het kampioenenbal te mogen.



