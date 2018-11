Man City, zonder De Bruyne en met Kompany als invaller, overrompelt Southampton: 6-1! Redactie

04 november 2018

00u00 0 Manchester City MCI MCI 6 einde 1 SOU SOU Southampton Premier League Manchester City heeft deze middag op de 11e speeldag van de Engelse Premier League met 6-1 gewonnen van Southampton.

Na de owngoal van Wesley Hoedt (6.) voelde Southampton-coach Mark Hughes de bui al hangen. Sergio Aguero (12.), David Silva (18.), Raheem Sterling (45. +2 en 67.) en Leroy Sane (90. +1) toonden dat de voorhoede van Manchester City bij de gevaarlijkste van de wereld hoort. Aan de overkant scoorde Danny Ings vanop de stip de eerredder.

Kevin De Bruyne, nog een zestal weken out na een nieuwe knieblessure die hij opliep in het League Cup-duel met Fulham, kwam logischerwijs niet in actie. Vincent Kompany begon op de bank, maar viel in de 68e minuut in voor John Stones.

City voert met 29 punten de tabellen aan in Engeland. Dat zijn er twee meer dan Liverpool en vijf meer dan Chelsea, dat later op de avond Crystal Palace ontvangt.