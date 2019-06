Man City-ster verdient 220.000 euro per week, maar weigert kinderoppas correct uit te betalen YP

26 juni 2019

17u32

Bron: The Sun 1 Premier League Riyad Mahrez, ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City, moet 3.612 pond (zowat 4.000 euro) betalen aan Catalina Mariflores. De 52-jarige Filipijnse was de oppas van de familie-Mahrez, tot ze er in november vorig jaar de brui aan gaf omdat ze niet correct vergoed werd. Ze trok de zaak dan maar voor de arbeidsrechtbank van Manchester, en kreeg gelijk.

Mahrez en zijn vrouw Rita, beiden 28, deden in maart vorig jaar via een uitzendkantoor voor het eerst beroep op Mariflores. Omdat de balvaardige Algerijn toen nog bij Leicester City speelde, woonde het koppel met hun twee kinderen in Noord-Londen. De Filipijnse kreeg 12 pond (ongeveer 13,3 euro) per uur om vijf dagen per week op de dochters des huize te letten, in een huurhuis met zeven slaapkamers. Elke twee of drie weken werd ze correct uitbetaald en ze claimt ook dat haar werkgever zijn akkoord had gegeven om haar overuren en onkosten te betalen. Op die manier kon de nanny, die wat verderop een studio huurde, maandelijks 1.000 pond (1.115 euro) naar huis sturen om de studies van haar eigen dochter te financieren. “In het begin was er geen enkel probleem. Toen we in Londen waren, betaalden ze alles. Ook de overuren.”

Ik werkte heel hard. Ik wil niemands reputatie schaden, maar ik wil wel gewoon het geld waar ik recht op heb. Ze wilden me niet correct betalen. Ik was 24 uur per dag beschikbaar voor hen Catalina Mariflores

De miserie begon voor Miraflores toen Manchester City eind 2018 60 miljoen pond op tafel gooide om Mahrez weg te kapen bij Leicester. Het gezin-Mahrez verhuisde naar een appartement in Manchester, waar de kinderoppas ook van maandag tot vrijdag verbleef. Bijgevolg deed ze meer dan de vooropgestelde uren, maar een correcte vergoeding bleef uit. Ze kreeg nog wel haar 600 pond per week, maar de overuren en onkosten werden niet naar behoren uitbetaald. In totaal factureerde Mariflores omgerekend zowat 8.000 euro - de 3.350 euro voor vijf weken werk aan 12 pond per uur incluis. De rest van het bedrag ging naar overuren en onkosten, zoals bijvoorbeeld voor eten voor de kinderen of taxiritten die ze zelf had betaald.

“Hij is een gierigaard”, aldus Mariflores bij The Sun. “Ik werkte heel hard. Ik wil niemands reputatie schaden, maar ik wil wel gewoon het geld waar ik recht op heb. Ze wilden me niet correct betalen. Ik was 24 uur per dag beschikbaar voor hen. Ik sliep in dezelfde kamer als hun kinderen, dus als ze wakker werden moest ik ze opvangen. Ik kon niet naar huis, ik zat in Manchester, uren te kloppen. Op mijn werk was niks aan te merken”, aldus de Filipijnse, die claimt dat Rita Mahrez zei “gechoqueerd te zijn door hebzucht en manipulatie” van haar voormalige nanny.

Uurtje werk

Uiteindelijk nam Mariflores in november 2018 ontslag, waarna ze enkele maanden later, in januari, besloot gerechtelijke stappen te ondernemen. De zaak kwam voor de arbeidsrechtbank van Manchester, en die besloot dat de familie-Mahrez nu 3.612 pond (zowat 4.000 euro) moet betalen aan hun voormalige oppas – een bedrag waar Mahrez omgerekend zowat een uurtje moet voor werken…

Meer over Rita Mahrez

Manchester