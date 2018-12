Man City nipt voorbij Watford, Vincent Kompany bewijst dat hij er nog staat Kristof Terreur in Watford

04 december 2018

22u45

Bron: @HLNinEngeland 1 Watford WAT WAT 1 einde 2 MCI MCI Manchester City

“I’m still standing” van Watfords erevoorzitter Elton John knalde door de boxen op Vicarage Road. Die van City bezongen Vincent Kompany (32) met hun bekende ode. Vaak uit het oog, maar daarom niet uit het hart. Zelfs al speelt hun aanvoerder tegenwoordig zelfs niet meer in een op drie matchen, toch staat hij er als Pep Guardiola hem nodig heeft. Vanavond toch meer dan tachtig minuten. Na een kopduel met Christian Kabasele tastte hij even naar de dij. Krampje? Hij stretchte even en stak vervolgens de duim op naar zijn trainer. Toen Otamendi hem kwam aflossen, holde hij zelfs naar de kant. Niks zorgwekkend. Geen spierletsel en dus blije gezichten op de bank. Ook bij Guardiola. Opdracht volbracht. “Het was een kramp, niks ernstig”, zei Guardiola.

“Als ik hem bezig zie op training, verdient hij te spelen”, zei Guardiola maandag. Een indruk die de Rode Duivel bevestigde. Watford, met ook Kabasele nog eens in de basis, baarde de ongeslagen leider in de Premier League enkel in het slot zorgen. Kompany, voor het eerst sinds half oktober nog eens aan de aftrap in de competitie, leidde zijn defensie vanuit een zetel. Zo weinig druk. Passen deed Kompany zoals op training – een aantal knappe diepe passen over de grond richting creatieve middenvelders en spitsen. Ook in de lucht heerste hij. Op enkele schoonheidsfoutjes na de perfecte match. Zijn coach weet dat hij in de drukke eindejaarsperiode een goede en ervaren back-up achter de hand heeft.

Leroy Sane en Riyad Mahrez, de usual suspects, trapten City naar een dubbele voorsprong, maar na de vervanging van Kompany kregen de Citizens het nog even warm. Doucoure milderde, maar meer kon Watford niet forceren. Met 41 op 45 en 45 goals cruist de kampioen door de Premier League. En dan moet Kevin De Bruyne nog terugkeren na maanden sukkelen met knieblessures. Luxeproblemen.