Man City mist competitiestart, De Bruyne en co ontsnappen aan nederlaag bij Leeds Kristof Terreur

03 oktober 2020

20u23 0 Leeds United LEE LEE 1 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Frustraties liepen op. Armen gingen in de lucht. Er werd diep gezucht. Kevin De Bruyne (29) liet zich niet onbetuigd. Man City is zichzelf niet meer. Het ontsnapte bij promovendus Leeds United aan een nederlaag, maar met 4 op 9 heeft City de start gemist. Zorgen voor Guardiola.

City hijgde, City pufte. Een gekke uitputtingsslag getekend ‘El Loco’. U wel bekend als Marcelo Bielsa, de cultcoach van Leeds en inspirator van Pep Guardiola. Ooit, tijdens een meeting, gebruikten ze alle stoelen in de kamer in een tactisch schaakspel. Die tactiek ging na rust overboord. Geen orde, pure chaos. Het zorgde voor spektakel, zonder veel doelpunten.

De tegenaanval op de tegenaanval. Leeds verdiende het misschien wel meer. Het verschil aan kwaliteit werd in een uitgeregende match ruimschoots gecompenseerd door wilskracht. Op de eerste twintig minuten na had je het gevoel dat Leeds het veel meer wilde.

Vier op negen voor een titelkandidaat. Al vijf punten achterstand op Liverpool. Er schort iets bij City. Zijn ze fysiek niet klaar na een korte voorbereiding? Is de magie tussen Pep Guardiola en zijn team uitgewerkt? Of zijn het de geblesseerden, het gebrek aan vuurkracht voorin? Van de 23 pogingen eindigden er slechts twee tussen de palen. Zijn backs blijven blunderen. Zijn aanvallende krachten verkeerde keuzes maken. Oud zeer ondertussen.

Toen City de pedalen verloor, werd er veel naar mekaar gewezen. Ook De Bruyne zwaaide met de armen toen hij zich domweg vastliep. Wilde meer coaching van zijn teammaats. Buiten die vrijschop op de paal, die scherpe corners en voorzetten en die paar passes was het nooit de beste De Bruyne. Ook hij wilde het te veel forceren. Een schot hoog in de lege tribunes als synoniem voor zijn match. Hij bleef draven.

Raheem Sterling had City op voorsprong gebracht. De verlossende tweede bleef daarop uit. Leeds tankte hoop. Ederson liet na pauze een bal uit de handen glippen. Rodrigo profiteerde. Een verdiende gelijkmaker op dat moment. Paal, lat en Ederson met cruciale ingrepen. Een moedig Leeds klopte aan. Niet te vergeten dat ze ook Liverpool op de openingsspeeldag serieus deden bibberen.

Een slotoffensief van City leverde niks meer op. Tien goeie minuten zonder beloning, maar Leeds verdiende dat gebroken hart niet.

Fuerza Bielsa. Op zijn manier had Guardiola toch genoten. “Het was goed, he? Twee ploegen die er vol voor gingen. Het is geen makkelijke tegenstander. We were there. Meer transities.”

De zorgen zijn voor later.

