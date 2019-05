Man City maakt t-shirt van epische goal Kompany KTH

21 mei 2019

Binnenkort te verkrijgen in de shop van City: een T-shirt van het heroïsche doelpunt van Kompany tegen Leicester. De maker droeg het gisteren tijdens de parade. Het opschrift luidt: ‘Don’t shoot, No, Vinny, no! O captain, our captain.’ Het is een quote van enkele ploegmaats die het ergste verwachtten toen Kompany aanlegde. Het werd de mooiste goal uit zijn carriere en een beslissende in het titeldebat.