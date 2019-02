Man. City klopt Everton en pronkt naast Liverpool aan de leiding, De Bruyne toont zijn waarde in korte invalbeurt Manu Henry

06 februari 2019

22u40 0 Everton EVE EVE 0 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City heeft zich, met een match meer op de teller, naast Liverpool op kop van de Premier League gehesen. Een 0-2-zege volstond op Goodison Park tegen Everton. En of de titelstrijd over het Kanaal razend spannend is.

In stoppage time. 45 minuten lang beet City zijn tanden stuk op een stug Everton, maar een standaardfase in de extra tijd van de eerste periode wist uiteindelijk de code te kraken. Laporte knikte knap raak. Zijn tweede van het seizoen. Voordien viel er maar weinig te beleven op Goodison Park, waar van hoogdagen geen sprake is. Coach Marco Silva ligt er onder vuur bij de aanhang. Everton draait een grijs seizoen in de middenmoot.

.@ManCity springt samen met @Laporte terug naar de eerste plaats! 🔙🔛🔝 pic.twitter.com/19SK6yh4Ec Play Sports(@ playsports) link

Neen, voor spektakel moest je vanavond niet in het blauwe gedeelte van Liverpool zijn. Everton kon niet, City hield de voet van het gaspedaal. Het sterrenensemble van Guardiola overtuigde vanavond niet - ’t kan niet elke week doelpuntencarnaval zijn. Uiteindelijk legde invaller Jesus diep in blessuretijd de 0-2-eindstand vast. En Kevin De Bruyne? Die mocht pas in minuut 89 opdraven, maar lag met een steekpass wel aan de basis van het tweede doelpunt. Tegen Arsenal kampte de Rode Duivel op het einde met krampen. Guardiola spaarde hem. Vincent Kompany behoorde dan weer niet tot de wedstrijdselectie van de Citizens. Hij is nog niet hersteld van een vervelende spierblessure.