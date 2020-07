Man City heeft De Bruyne niet nodig om drie punten thuis te houden tegen Bournemouth Redactie

15 juli 2020

20u53 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 BOU BOU Bournemouth Premier League Na de overwinning aan de groene tafel op UEFA, heeft Manchester City ook op het veld een zege geboekt. In het eigen Etihad Stadium hadden de Citizens genoeg aan twee doelpunten om de drie punten thuis te houden tegen Bournemouth. Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.

Manchester City staat in de Premier League op een eiland op de tweede plek en dus kan Guardiola naar hartenlust roteren. Kevin De Bruyne startte op de bank en zou daar de hele wedstrijd blijven zitten.

Wie wel in de basis stond bij City: aanvoerder David Silva. De Spanjaard schilderde na zes minuten een vrije trap voorbij Bournemouth-goalie Ramsdale. Een droomstart voor de thuisploeg. Bournemouth liet het hoofd niet hangen. De Cherries kwamen tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar scoren lukte niet.

En zoals zo vaak viel de goal dan aan de overkant. Gabriel Jesus zette twee tegenstanders in de wind en werkte koeltjes af. Vijf minuten voor de rust leek City z’n schaapjes al op het droge te hebben. In de tweede helft leek een goal lang uit te blijven, tot Brooks in de slotfase nog de aansluitingstreffer lukte. Het bleef bij 2-1, Bournemouth doet een slechte zaak in de strijd om het behoud.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.