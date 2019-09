Man City en invaller De Bruyne lijden eerste seizoensnederlaag tegen Norwich XC

14 september 2019

20u23 8 Norwich City NOR NOR 3 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City heeft op de vijfde speeldag van de Premier League zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Het ging met 3-2 de boot in bij Norwich en verloor zijn eerste competitiewedstrijd sinds 29 januari. Kevin De Bruyne viel net voor het uur in.

Guardiola hield rekening met het drukke programma van City, dat woensdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk speelt, en zette De Bruyne op de bank tegen Norwich. De ploegmakkers van de Rode Duivel hadden het echter niet makkelijk tegen de staartploeg. Sterker nog: de thuisploeg klom op voorsprong na een rake kopbal van Kenny McLean.

Nog voor het halfuur stond zowaar de 2-0 op het bord. Teemu Pukki bediende Todd Cantwell, die het leer eenvoudig tegen de touwen duwde. The Citizens reageerden wat later via Sergio Agüero. De Argentijn knikte een gemeten voorzet van Bernardo Silva in de verste hoek.

Na de pauze kreeg City een nieuwe opdoffer te verwerken. Nicolás Otamendi liet zich de bal kinderlijk afsnoepen, goalgetter Pukki strafte de blunder van de Argentijn af: 3-1. Vervolgens viel Kevin De Bruyne in (57’), maar de Rode Duivel kon het tij niet meer keren. Rodrigo legde in de slotfase de 3-2-eindstand vast. Een verrassende en eerste seizoensnederlaag voor Man City.

