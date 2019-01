Lukaku weer van waarde: Rode Duivel scoort 38 seconden na invalbeurt, ook Rashford aan het kanon tegen Newcastle TLB

02 januari 2019

22u54 3 Newcastle United NCU NCU 0 einde 2 MUN MUN Manchester United Premier League Manchester United heeft ook zijn vierde wedstrijd onder Ole Gunnar Solskjaer gewonnen. Op de 21ste speeldag in de Premier league versloeg het Newcastle met 0-2. Solskjaer, die twee weken geleden José Mourinho opvolgde, is pas de tweede trainer die met Manchester United zijn eerste vier competitieduels wint. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.

De Noorse coach dankte Romelu Lukaku voor de zege. De Rode Duivel startte op de bank, maar mocht in de 63e minuut invallen en zette amper 38 seconden later bij zijn eerste baltoets de 0-1 op het bord, goed voor zijn achtste doelpunt van het seizoen. Nadat doelman Martin Dubravka een vrije trap van Marcus Rashford niet onder controle had gekregen, tikte Lukaku heel attent van dichtbij binnen.

Ook in het tweede doelpunt had Lukaku een groot aandeel. Hij zette de counter op waaruit Rashford tien minuten voor tijd, op assist van Alexis Sanchez, scoorde. Marouane Fellaini stond bij Manchester zelfs niet op het wedstrijdblad. Sinds het vertrek van Mourinho moet ‘Big Fella’ het met één enkele invalbeurt van vier minuten stellen.

Liverpool gaat met 54 punten aan de leiding in de Premier League, voor Tottenham (48), Manchester City (47) en Chelsea (44). Manchester United is met 38 punten zesde, Huddersfield sluit de rangen met 10 punten.

3⃣8⃣ seconden! Die had @RomeluLukaku9 nodig voor z'n eerste goal in 2019! pic.twitter.com/JQ4XE2zHdt Play Sports(@ playsports) link

Nog in Engeland leed Isaac Mbenza met Huddersfield een 1-2 nederlaag tegen Burnley (1-2), dat niet op de geblesseerde Steven Defour kon rekenen. De Belgische spits leverde in de 33e minuut de assist voor de 0-1.