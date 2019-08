Lukaku traag? Duivel onthult resultaten van sprinttesten, Man United tikt hem op de vingers Kristof Terreur in Engeland

03 augustus 2019

08u17 0 Premier League Noem Romelu Lukaku vooral niet traag. Het filmpje stond maar even op Twitter, maar in een online conversatie met de LA Lakers, ingefluisterd door zijn commercieel team, dropte hij de resultaten van de sprinttesten bij Man United, waar hij de tweede snelste is. Zijn club maande hem aan die geheime info snel te verwijderen. Oeps.

Wat doet een mens als hij in afwachting van een transfer geweerd wordt uit de kern voor een oefenmatch tegen AC Milan? Wachten bij te telefoon, turend naar een schermpje. Zo ook Lukaku. Eerste zwierde hij een foto van hem met een shirt van de LA Lakers, genomen op zijn oprit, op Twitter. Er ontstond een conversatie met de account van het NBA-team - zijn commerciële goeroes van Roc Nation hebben er hun connecties. De Lakers antwoordden met een knipoog: Done Deal, deal afgerond, Lukaku naar de Lakers is bevestigd. Daarop reageerde de Rode Duivel gevat: “Ik ben klaar om de passes van LeBron James op de fast break op te vangen, want hier denken ze dat ik traag ben.” Met de nodige lachende emoji’s erbij. En om terug te slaan naar zijn criticasters bewees hij dat met een filmpje. Met de smartphone gleed hij van rechts naar links voor het scherm van zijn computer.

I’m available to catch these passes from @KingJames on the fast break since they think i’m slow out here🗣😂😂 https://t.co/sDkFE8IpHy R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Daar zag je een grafiek van de sprinttesten van Man United op 10 juli in Perth - een intern clubdocument. Het ging van laag naar hoog. Van de trage rakkers Luke Shaw, Juan Mata en Nemanja Matic (topsnelheid 31 km/uur) naar de allersnelsten. Op plaats een stond winger Diego Dalot met een maximumsnelheid van 36,42 kilometer per uur en op plaats twee ene Romelu Lukaku met 36,25 km/u. Erg snel voor een kolos van 100 kilogram.

Ploegmaats sprongen snel op de twee. Juan Mata was blij dat de buitenwereld eindelijk zag dat hij niet de traagste in de kern was. Linksachter Luke Shaw, die in de voorbereiding altijd extra kilo’s meesleurt, zwaaide met het vingertje. Dat hij maar aan 70 procent ging en dat hij niet over Lukaku wou beginnen. Fans mengden zich ook. Ze smeekten om stats van zijn balcontrole of maakten er een giftige opmerking over - altijd dezelfde kritiek.

Lang duurde de online pret niet. Lukaku verwijderde de tweet na een telefoontje van Manchester United, nog altijd zijn werkgever. Interne documenten zien ze daar liever niet op het wereldwijde web en dat lieten ze Lukaku ook duidelijk weten. Een vermanend vingertje voor het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinfo. Een boete moet hij wellicht niet verwachten.

Ondertussen zit een mogelijke transfer naar Juventus nog altijd vast. De clubs zijn eruit, maar het blijft wachten op de beslissing van Paulo Dybala. Die lijkt een eventuele overgang zo lang mogelijk te rekken. Liever was die bij Juve gebleven. Hij wordt door zijn club richting Premier League gepusht om de boekhouding op te schonen. Man United heeft nog altijd geen persoonlijk akkoord bereikt met zijn zaakwaarnemer over de serieuze looneisen die hij stelt (20 miljoen per jaar) en ook een conflict over de imagorechten zorgen voor strubbelingen. Man United overweegt ook Mario Mandzukic in de deal te betrekken, maar alles staat en valt met Dybala.