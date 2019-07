Lukaku toont zijn goodwill (maar wil nog altijd zo snel mogelijk weg bij Man United) KTH

02 juli 2019

07u17 0

Terug op Carrington, Manchester, voor fysieke en medische tests: Romelu Lukaku. Twee dagen vroeger dan verwacht keerde ‘Big Rom’ terug uit vakantie. Om zijn goodwill te laten blijken. De recordtopschutter van de Rode Duivels wil nog altijd zo snel mogelijk weg bij Man United. Dat zal hij in gesprekken met coach Ole Gunnar Solskjaer nogmaals aangeven. Voorlopig komt Inter echter niet in de buurt van wat United wil. Om de Financial Fair Play-regels te omzeilen hoopt de Italiaanse club Lukaku voor twee jaar te huren voor 10 miljoen euro, met daarbovenop een verplichte aankoopoptie van 60 miljoen. United wil minstens 85 miljoen en een permanente transfer. Ondertussen tekende Marcus Rashford, de eerste keus van Solskjaer voorin, een nieuw vierjarig contract tegen loonvoorwaarden die in lijn liggen met die van Lukaku. Inclusief alle mogelijke bonussen, tekengelden en portretrechten gegarandeerd rond 275.000 euro per week.