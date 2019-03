Lukaku to the rescue! Man United ziet ‘Big Rom’ weer twee keer scoren na ook een pareltje van Andreas Pereira Kristof Terreur in Engeland

02 maart 2019

17u22 6 Manchester United MUN MUN 3 einde 2 SOU SOU Southampton Premier League Toegegeven, die van Braziliaanse Belg Andreas Pereira was nog knapper, maar voor de tweede speeldag op rij was Romelu Lukaku de redder in nood bij Manchester United: twee matchen, vier goals en matchwinnaar. De dip van ‘Big Rom’ ligt achter hem.

Lukaku’s right foot is on fire 🔥pic.twitter.com/UWI5WNuYoO medo(@ 88xx77) link

Het shirt ging uit. De spieren tonen. Over zijn gewicht is de voorbije zeven maanden wat te doen geweest, maar dinsdag suste Ole Gunnar Solskjaer het debat: “Of hij op een American Footballer lijkt? Nee, nee, nee. Spieren kan je snel verliezen. En voor ons is het belangrijk dat hij goals maakt. Dat zal hij ook doen.”

Profetische woorden zo bleek. Vier goals in twee wedstrijden volgden. Big Rom legde eerst Crystal Palace over de knie, vandaag ook Southampton. Met twee knappe treffers met zijn mindere rechter: evenveel keer in de verste hoek. Al moet gezegd: die knal van Andreas Pereira, die de Braziliaanse nationale ploeg verkoos boven de Belgische, was nog mooier. “Lukaku is een topafwerker”, zei Solskjaer. “We zouden hem nog meer voor doel moeten kunnen afzonderen, maar hij heeft alle kwaliteiten van een echte spits. Hij heeft hard gewerkt.”

Andreas Pereira's goal 🚀pic.twitter.com/fFdvZQCFJQ David De Gea Facts(@ DeGeaFacts) link

Manchester United worstelde zich voorbij Southampton, met dank aan zijn spierbundel. Valery bracht The Saints verrassend op voorsprong. Pereira maakte na de pauze gelijk. Lukaku, die voor rust had nagelaten twee keer te scoren, trapte United op voorsprong. Ward-Prowse pruttelde nog even tegen, maar Lukaku verloste zijn team in de laatste minuut met een schuiver in de verste hoek. De ontlading was zo groot dat hij het bovenlichaam toonde. Shirt uit. 32 op 35 voor United. Southampton heeft de Rode Duivel op een of andere manier altijd al gelegen.

Big man Lukaku comes clutch for #ManUtd to win them the game 3-2. Man U move up to 4th place. The goals from the game 😩😩 pic.twitter.com/HbjAtXNt5d Transfer City(@ TransferCity_) link

Lukaku herleeft onder Solskjaer, nadat die hem eerst naar het tweede plan had verwezen. Hij was lang stand-in voor Rashford, pendelde tussen bank en basis, maar profiteerde van de blessurecrisis voorin om zijn plaats te heroveren. like him”, zegt Lukaku over Solskjaer. “Ik heb hem graag.”Solskjaer is erg open en eerlijk in zijn communicatie. Hij houdt me hongerig. Als je naar mijn carrière kijkt, zal je zien dat ik altijd topspitsen in mijn buurt had die me hielpen. Van Ole steek ik ook veel op. Elke dag is er een om bij te leren, een andere om je te verbeteren.” Lukaku trapte zich nog wat steviger in de top twintig aller tijden in de Premier League.