Lukaku rondt voor vierde jaar op rij kaap van 20 goals: Monsterkiller? Nóg niet Kristof Terreur in Engeland

19 februari 2018

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League "Dat doen we al jaren, hé." Romelu Lukaku grinnikte, maar kon een lachbui net bedwingen toen interviewer Des Kelly van 'BT' hem voorlegde dat hij weer de kaap van de 20 goals had gerond. 'Big Rom' is een van de constantste schutters in Engelse loondienst. Alleen zijn er twee straffere killers.

Zijn specifieke targets onthult hij liever niet. Zaterdagavond, na zijn twee goals in de FA Cup tegen Huddersfield, hield Romelu Lukaku (24) het voor de camera's van BT Sport op: "We have to keep going". Zoiets als: "We moeten op dit elan blijven verdergaan". Met zijn eerste dubbel in vijf maanden tikte Lukaku zijn teller bij Manchester United af op 21 goals. Een bevredigend cijfer, maar ook niet meer dan dat. Big Rom ziet het groter. Met stats die aanleunen bij die van de absolute wereldtop.

