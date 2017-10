Lukaku riskeert boete in nachtlawaaizaak Kristof Terreur in Engeland

Bron: @HLNinEngeland 0 AFP Premier League Het zal het minste van zijn zorgen zijn. In Los Angeles komt vandaag de nachtlawaaizaak tegen Romelu Lukaku (24) voor. Tijdens zijn vakantie in de VS kreeg de Rode Duivel de politie over de vloer, toen hij herhaaldelijke waarschuwingen negeerde. Wellicht komt 'Big Rom' er met een boete vanaf. Lukaku zelf meldt zich gewoon aan bij de nationale ploeg.

Het nieuws van zijn 'arrestatie' op 2 juli zorgde drie maanden geleden voor heel wat animositeit op het internet. TMZ, een Amerikaans medium gespecialiseerd in showbizznieuws, koos zijn moment om de scoop te droppen. Mee zoemen met de buzz. 51 minuten nadat Manchester United triomfantelijk het akkoord met Everton over de miljoenentransfer van Lukaku de wereld had ingestuurd, tweette TMZ zijn 'exclusive': Everton's Romelu Lukaku arrested at Beverly Hills Mansion, Crazy Ranger. Een verhaal dat zijn nakende overgang voor 85 miljoen euro in een hoekje drumde. Zelfs de BBC pushte het bericht van de arrestatie tot viermaal toe op zijn sociale kanalen. Het was het soort 'junk food' over beroemdheden dat verslonden wordt op het net: the fall from grace. Nochtans vielen de feiten best wel mee. Een zaak van geluidsoverlast. Op 2 juni, nog voor de transfer werd afgerond, bouwden Lukaku en co een wild feestje in zijn hagelwitte vakantievilla in LA. Na vijf klachten over lawaai, en daaropvolgend ook vijf mondelinge waarschuwingen, 'arresteerde' de politie van Beverly Hills Lukaku om acht uur 's avonds. Dat wil zeggen dat agenten aan de deur kwamen en hem een pv overhandigden. "De verdachte werd meteen vrijgelaten en werd niet fysiek gearresteerd", stond in een persbericht. De Rode Duivel kreeg een vermaning, een officiële tik op de vingers. Much ado about nothing. Veel tamtam om niets.





Vandaag, op 2 oktober komt zijn zaak voor de rechtbank. Verschijnen moet hij niet - wel een van zijn advocaten. Lukaku meldt zich vandaag gewoon aan bij de Rode Duivels. Hij komt er wellicht met een boete vanaf.

Sportief gaat het Lukaku ondertussen voor de wind. Zaterdag tegen Crystal Palace evenaarde hij een oud record van Andy Cole bij Man United uit 1994-95: 7 doelpunten in zeven Premier Leaguematchen. Eerst miste hij nog van dichtbij, maar in het slot kon hij toch de 4-0 binnenduwen. Zijn elfde overigens in 10 matchen bij United. Hij blijft maar scoren. "Daar draait het niet om voor mij", zei Mourinho. "Natuurlijk is het mooi dat je spits makkelijk de weg naar doel vindt. En het is ook leuk dat hij records evenaart zoals dat van een legendarische spits als Andy. Maar bij Lukaku zijn het niet alleen de goals, ook de manier waarop hij speelt. En ik ben heel tevreden over zijn veldspel." Harry Kane (Tottenham) zit Lukaku in de topschutterstand op de hielen.



Goals in eerste wedstrijden bij United

Romelu Lukaku (2017) 7

Andy Cole (1995) 7

Louis Saha (2004) 6

Dwight Yorke (1998) 5

Robin van Persie (2012) 5

Ruud van Nistelrooy (2001) 4

Zlatan Ibrahimovic (2016) 4

