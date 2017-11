Lukaku reageert op de kritiek: "Ik wil er zeker van zijn dat als mijn team in nood is, dat ze op mij kunnen rekenen" Mike De Beck

09u03

Bron: Sky Sports 0 RV RV Premier League Hij begon uitstekend aan het seizoen, getuige zijn elf treffers in even veel wedstrijden, maar toch krijgt Romelu Lukaku nu heel wat kritiek te verwerken. Het kanon zwijgt namelijk al een tijdje. In een exclusief interview met Thierry Henry - ook zijn assistent-coach bij de Rode Duivels - op Sky Sports bijt 'Big Rom' van zich af.

Romelu Lukaku staat opnieuw voor een kraker met Manchester United. Zondag trekt de puntaanvaller naar zijn ex-team Chelsea. Een goede gelegenheid om de bonkige spits even te laten reageren op de criticasters, want Lukaku krijgt heel wat kritiek te verwerken sinds hij niet meer scoort. "Ik denk dat veel mensen mij al als een eindproduct bekijken", vertelt Lukaku.

"Ik ben 24. Je kan me nog niet bekijken als een soort eindproduct. Ik heb liever een jaar waarin ik steeds verbeter en verbeter dan dat ik meteen naar de top klim om dan weer af te dalen. Ik weet dat ik veel talent heb. Ik kan veel zaken: scoren met links of met rechts of met het hoofd. Maar ik wil ook creëren, ik wil meer assists geven. Ik wil er zeker van zijn dat als mijn team in nood is, dat ze op mij kunnen rekenen. Ik heb de perfecte leeftijd. Ik wil een winnaar worden en mijn carrière naar het volgende niveau brengen."