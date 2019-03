Lukaku pareert kritiek: “De snelste speler van United? Dat ben ik. En er zijn er die me traag vinden...” ODBS

25 maart 2019

17u41 0 Premier League Wie de snelste speler is van Manchester United, wou een fan weten. Lukaku (25) steekt de hand in de lucht. “Dat ben ik. En er zijn er die me traag vinden...

In periodes dat hij wat logger staat dan anders, vooral door een teveel aan krachttraining en spiermassa, kreeg hij het ook al op Old Trafford te horen. ‘Big Rom’ was ‘too big’, te zwaar. Maar de laatste maanden loopt hij er weer opvallend scherp bij en dat bevestigt hij nu zelf in een ‘Q en A’ met fans op het officiële Instagramaccount van Manchester United. Wie de snelste speler van de selectie is, wou iemand weten. Wie dacht dat dit Marcus Rashford of Anthony Martial zou zijn, heeft het mis. Meteen wist Lukaku immers het antwoord op die vraag: hijzelf. Waarop hij nog even zijn criticasters lik op stuk gaf: “En er zijn er die me traag vinden!”.

De cijfers geven Lukaku alvast gelijk. Zowel dit seizoen als het vorige is hij de snelste. In 2017-2018 was hij goed voor de snelste spurt met 34,84 km/u. Van de in totaal vijf snelste Man Utd-sprints in competitie, liet de Rode Duivel er toen drie optekenen. En ook dit seizoen perste hij al de twee snelste tijden uit zijn benen: maar liefst 34,89 km/u tegen Watford en 34,76 km/u tegen de Wolves. Daarna volgen Dalot, Rashford en Young.

Nadat Lukaku zich vorige week met een blessure aan de voet terugtrok uit de selectie van de Rode Duivels, had hij in Manchester alvast tijd om wat vragen te beantwoorden van fans. United hoopt Lukaku klaar te stomen voor de thuismatch van zaterdag tegen Watford, een wedstrijd die het moet winnen in de race om de vierde stek en het bijhorende Champions League-ticket voor volgend seizoen. De Mancunians staan momenteel op een vijfde plaats, twee punten achter het nummer vier Arsenal en drie op nummer drie Tottenham.