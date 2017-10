Lukaku na Liverpool: "Het is altijd Rom dit, Rom dat" Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 AFP Premier League "Met mij is het altijd Rom dit, Rom dat." Romelu Lukaku vindt dat zijn missers overtrokken worden. Misschien niet eens onterecht. Na Liverpool - Man United, waarin hij geen bal zag, zette hij de puntjes op de i. "Andere aanvallers verkwanselen grotere kansen dan ik en scoren er amper twee." Da's het leven onder een loep bij een topclub.

Amper 21 baltoetsen noteerden de statistici. Aan de spits alleen lag het niet. Eenzaam schreeuwde Romelu Lukaku (24) de frustraties van zich af. De aanvoer was er niet, de echte scherpte van een killer evenmin. Hij raakte in de ontgoochelende topper tegen Liverpool amper een bal. De eerste rolde pas na 16 minuten zijn richting uit. Ploegmaats kregen de kloof niet overbrugd. Lukaku stond op een eiland, omringd door een rode zee. En met de schaarse ballen die hem bereikten, kon hij weinig aan. Een kans, een misser. Na een knappe één-twee knalde hij op Mignolet. Had hij beter mee kunnen doen. 'Was de focus wel daar?', merkte ook analist Thierry Henry op. "Ach, het was een goeie redding", zei Lukaku. "Ik sta er niet te lang bij stil."

Flat track bully

Eenzaam tegen de overmacht verloor hij niet alleen de concentratie, ook even het hoofd, toen hij Gomez omhoog schepte en een voetje liet hangen na een duel met Lovren. Het was zijn dag niet. De eerste kritiek volgde. Sky-analist Gary Neville was hard. Henry en Graeme Souness toonden clementie. In de toppers zal Lukaku het nog moeten bewijzen voor United. Ondanks briljante cijfers tegen de rest. In Engeland heeft hij, deels onterecht, de stempel van een 'flat track bully' gekregen. Een spits die het enkel tegen de kleintjes doet. Ook al scoorde hij in de voorbije vijf jaar een of meerdere keren tegen de allergrootsten: Man United, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool en Tottenham. "Dat heb ik ook gehoord", zei Lukaku. "Maar het is anders. Bij Everton gingen wij met een andere mindset matchen in. Ik leerde alles daar, maar als je niet speelt om te winnen en als je weinig kansen creëert, wordt het moeilijk voor een aanvaller. Veel moeilijker dan je denkt." Bleek ook op Anfield. "Ik had een zware namiddag", gaf hij toe.

Toen zijn misser werd vermeld, haalde Lukaku de schouders op. "Mijn prijs (85 miljoen, red) zal altijd worden vermeld. Kan ik mee leven. Ik ben relaxed. De grootste druk is al van mijn schouders. Iedereen keek naar mij voor de Europese Supercup tegen Real. Daar heb ik mezelf bevrijd. Mensen zullen altijd wel iets te zeggen hebben, maar mijn cijfers in de Premier League zijn redelijk goed. Ik probeer nederig te blijven. De grootste kracht van een spits is weten dat je mogelijkheden zult krijgen, maar er ook zult missen. Maar elke keer ik een kans verkwansel, wordt er overdreven. Er zijn spitsen in deze competitie de grotere mogelijkheden de nek omwringen en maar twee goals maken per seizoen. Maar bij mij zal het altijd zijn: 'Rom dit, Rom dat'. Dat is de standaard die voor mij is gezet."

Met zeven goals in acht matchen is Lukaku nog altijd topschutter in de Premier League. Ook dichtste belager Harry Kane (Tottenham) had een off-day tegen Bournemouth. Michy Batshuayi kon bij een nieuwe basisplaats bij Chelsea alweer niet overtuigen. Hij maakte veel verkeerde keuzes en hield amper een bal bij. "Ik hoop dat Morata snel fit is", zei coach Conte. Die vindt Batshuayi enkel nuttig als supersub.

