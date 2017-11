Lukaku maakt einde aan droogte van zes weken, Pogba en Ibrahimovic maken comeback Redactie

21u14

Bron: Belga 0 AFP Premier League Hij heeft er even op moeten wachten, maar Romelu Lukaku heeft zaterdag nog eens kunnen scoren in de Premier League. Zlatan Ibrahimovic vierde zijn grote wederoptreden. In Italië pikte ook Radja Nainggolan zijn goaltje mee, en wel in de derby tegen Lazio.



Via Dwight Gayle verraste Newcastle door als eerste op voorsprong te komen op het veld van Manchester United, maar de Red Devils keerden de situatie helemaal om. Anthony Martial, Chris Smalling en de wederoptredende Paul Pogba stonden voor de eerste drie doelpunten in. Na een één-tweetje met Mata dikte Lukaku nog aan tot 4-1, zijn eerste doelpunt voor Man. United in anderhalve maand.

Twintig minuten voor tijd mocht Marouane Fellaini komen meedoen, even later was het ook tijd voor de langverwachte comeback van Zlatan Ibrahimovic. Hij scoorde ei zo na met een halve omhaal, maar de 4-1 was uiteindelijk ook de eindstand.

AFP

Photo News

Photo News