Lukaku komt weg zonder straf na wilde trappen op Brightonspeler: was het brutaliteit of 'gewoon irritatie'? Kristof Terreur in Engeland

14u31

Bron: HLNinEngeland 0 Play Sports Premier League Romelu Lukaku wordt niet geschorst voor twee wilde trappen richting Brightonspeler Bong. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA deze middag verrassend beslist. Het was een domme reactie van de Rode Duivel. Eén die de meningen verdeelde, ook onder ex-scheidsrechters. De ene riep op hem te schorsen, de andere zei dat de kans klein is dat hij zou moeten brommen. De laatste kreeg gelijk. Lukaku komt er zonder straf vanaf. Een incosequente beslissing van de FA?

In Engeland kwamen ze er pas 24 uur later achter. In de opbouw naar het beslissende doelpunt van Man United schopte Romelu Lukaku twee keer wild naar bewaker Gaetan Bong, zonder dat er een bal in de buurt was. Bong had voordien alle middelen gebruikt, tot omklemmingen en geniepig getrek toe, om de Rode Duivel af te stoppen, maar dat praat Lukaku's domme reactie niet goed. Het akkefietje ontsnapte aan het oog van ref Neil Swarbrick, de tv-producers in Engeland en de zondagskranten. Geen vermelding in de samenvatting op Match of the Day, geen grote foto's in de tabloids op zondag, ook nauwelijks aandacht voor het incident opSky Sports of BT Sport de rechtenhouder. Pas gisteravond sprongen de Engelse media erop, terwijl het in andere landen al wel een item was.

.@RomeluLukaku9, wat doe je nu? #donkerrood 🤦‍♂ pic.twitter.com/Vxy5CCeaSG Play Sports(@ playsports) link

'Big Rom' moest op basis van tv-beelden vrezen voor drie matchen op de strafbank, maar hij kwam er uiteindelijk zonder straf vanaf. De disciplinaire commissie van de FA bekeek deze namiddag de beelden en zag er geen kwaad in. Onder ex-refs waren de de meningen voor die beslissingen al verdeeld. Dermot Gallagher zei aan Sky Sports dat de kans klein is dat Lukaku zou worden geschorst: "Het zou me verbazen. Het moet een erg gewelddadige of brutale actie zijn voor de commissie optreedt. Dit lijkt me meer een reactie uit irritatie dan een van kwaaie wil." Voormalig topref Graham Poll was het daar niet mee eens. Zo zei hij in Daily Mail: "Lukaku moet drie speeldagen worden geschorst. Het begon met wat getrek tussen de twee spelers, maar daarna ontaardde het. Lukaku's reactie was extreem. Eerst trapt hij met zijn rechter, daarna raakt hij met zijn linkervoet een wel erg pijnlijke plaats. Het was gewelddadig en als Swarbrick het had gespot, had hij zeker en vast rood gekregen. Wel alle krediet voor de Brightonspeler: hij reageert niet, noch protesteert hij bij de arbitrage."

We didn’t see it at the time. We had 5 games to watch at 3pm. Wasn’t mentioned by a single Sunday newspaper. Only came to light after a few Brighton fans mentions on Twitter late on Saturday night. Certainly was not a decision to not show it. 🙄 https://t.co/cPRR2vukaG Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Lof van Mourinho

Voor Lukaku zou een schorsing ongelegen zijn gekomen, maar hij mag nu toch aantreden tegen Watford, Arsenal en Man City. José Mourinho blijft zijn spits verdedigen ondanks een moeilijke periode: "Ik ben erg tevreden met zijn attitude. Hij duikt op op rechts, op links, jaagt op verdedigers, middenvelders, dus ja ik ben content. In de laatste minuut rende hij achter een tegenstander aan alsof het de eerste minuut was. De manier waarop hij de hoekschop afdwong voor het doelpunt, de manier waarop hij de match beëindigde, met tackles op de plaats van de rechtsback. Dat is de mentaliteit die ik wil zien. En spijtig genoeg toont niet iedereen diezelfde overgave. Spelers zijn mensen. Mensen zijn verschillend. Er zijn jongens die door de pijngrens heen durven gaan en sommigen, ondanks hun talent, zullen daar nooit in slagen. Romelu was voor mij fantastisch. Hij scoorde niet, maar I don't care. Het kan me geen bal schelen."

