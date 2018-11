Lukaku komt nog nauwelijks bij van het lachen wanneer Amerikaanse journaliste hem vraag over België stelt Hans Op de Beeck

27 november 2018

21u04

Bron: Bleacher Report 7 Premier League Erg grappig moment tijdens een exclusief interview dat Romelu Lukaku gaf aan sportwebsite Bleacher Report. Wanneer Taylor Rooks, een in de States bekende journaliste, Lukaku de vraag stelt waarom hij -in tegenstelling tot bij Manchester United- er bij de Rode Duivels zó gelukkig uitziet, komt de spits nog nauwelijks bij van het lachen. Bekijk de bewuste passage vanaf 4'30" in de video helemaal onderaan.

Overduidelijk dat Lukaku (25) de vraag zo grappig vond omdat in België ook de perceptie heerst dat ‘Big Rom’ tijdens haast zijn ganse interlandcarrière een gevecht voert met zijn criticasters. Iets waarop hij al meerdere keren zelf heeft gealludeerd. In augustus liet Lukaku zelfs optekenen dat hij het na het EK 2020 voor bekeken houdt als Rode Duivel. Maar in plaats van te antwoorden dat hij ook in België geregeld op de korrel wordt genomen en ook daar lang niet altijd even gelukkig is, kiest hij voor een hartelijk lachsalvo. Gevolgd door een portie cynisme: “Oh man. Winnen is de vibe. De Belgische vibe.”

Ik ben, toegegeven, één van zijn favorieten. Voor José ga ik door het vuur. Lukaku over Mourinho

Lukaku gaat ook dieper in op de uitstekende band tussen hem en José Mourinho, de man die hem als coach van Chelsea nochtans weinig kansen gaf. “Het verschil is dat ik nu 24 ben en toen 19. Bij Chelsea was hij heel hard voor mij, ondanks dat ik vond ik alles zo goed deed. Nu begrijp ik hem: hij wou me beter maken als speler. Nu ben ik gegroeid en ben ik, toegegeven, één van zijn favorieten. Voor Mourinho ga ik door het vuur. Of ik kwaad was toen hij me onlangs uit de basis zette? Natuurlijk was ik kwaad. Hij zag dat ik niet gelukkig was en er nukkig bijliep. Het is al een lang en zwaar jaar geweest, met dat WK ook. Maar dan hebben we tien minuten gepraat en blijft daar niets van hangen. Zo wakkert hij dan weer nieuw vuur in mij aan. José is nu eenmaal het type dat eerlijk is en in je gezicht zegt wat er scheelt. Ik vind dat prima. Maar als je daar niet mee overweg kan, heb je een probleem.”

Of het niet moeilijk is om samen te spelen met iemand die zo’n goeie vriend is als Pogba, wou Rooks ook weten. “Een kwestie van geven en nemen. Soms is het beter om in de week tégen elkaar te spelen en in het weekend mét elkaar - dan weet ik dat hij alles voor de ploeg zal doen en omgekeerd.” Tot slot werden de punten aangehaald waarop Lukaku makkelijk bekritiseerd wordt. Zoals het feit dat hij soms misbegrepen wordt door media en fans. “Ik zeg nu eenmaal luidop dat ik hard werk en ambitieus ben. Dat horen sommige mensen niet graag.”

Zijn ‘slechte’ eerste baltoets? “Die kan inderdaad nog beter, ik werk er dagelijks aan.”

Zijn fysiek? “Totaal van de pot gerukt. Ik ben een van de sterkste spelers van de Premier League, ik ben bijna nooit gekwetst en ben altijd daar waar het brandt - wat is het probleem?”

Zijn gebrek aan goals? “Je bedoelt toch de laatste tijd? Mja... ik leef van goals, ik zit er dus inderdaad wel mee in dat de goals de laatste weken niet volgen.”

De forse kritiek van analisten, waaronder ex-spelers van Man United zoals Paul Scholes? “Daar geef ik geen antwoord op. Als ik Scholes zie op Old Trafford, schudt hij me de hand en lijkt alles normaal tussen ons. Ach, analisten worden betaald om dingen op tv te zeggen. Maar in mijn gezicht zeggen ze dat nooit.”