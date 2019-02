Lukaku knalt zich met twee goals tegen Crystal Palace in top 20 van topschutters aller tijden in de Premier League KTH

27 februari 2019

22u50 0 Crystal Palace CRY CRY 1 einde 3 MUN MUN Manchester United

Negen matchen zat hij zonder, maar op Crystal Palace maakte Romelu Lukaku komaf met de droogte. Een dubbeltje dat deugd deed. Na een ongelooflijke misser, een volley van dichtbij, volgden dan toch die doelpunten. Zijn eerste goals in de Premier League sinds 2 januari, toen als invaller tegen Newcastle. Lukaku startte naast Alexis Sánchez voorin. Hij profiteert optimaal van de blessurelast in de frontlinie: Lingard, Martial en Mata zijn out, ook Marcus Rashford sukkelt met overlast. Voor Lukaku waren het zijn 110de en 111de in de Premier League en zijn vijfentwintigste en zesentwintigste in 59 wedstrijden voor Man United. Hij blijft net onder het gemiddelde van een in twee. Met zijn dubbel sluipt Lukaku meteen in de top-20 van beste schutters aller tijden sinds de oprichting van de nieuwe Engelse topklasse in 1992. Hij staat in mooi gezelschap, maar het record van Alan Shearer is nog ver weg. ‘Big Rom’ zit wel Ian Wright, Steven Gerrard en Nicolas Anelka, een van zijn idolen, op de hielen. Grote voorbeeld Didier Drogba (104 goals) is hij al een tijdje voorbij.

