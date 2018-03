Lukaku: "Ik ben de sergeant van Jose" Hans Op de Beeck

08 maart 2018

17u41 1 Premier League Dat de relatie tussen Romelu Lukaku en Jose Mourinho dit seizoen opperbest is, wordt nog eens duidelijk in een interview dat Thierry Henry voor Sky Sports met de Rode Duivel had.

Zaterdag om 13u30 al staat de topper in de Premier League op het programma: Manchester United - Liverpool. Speerpunt van de aanval van de Mancunians wordt ongetwijfeld weer 'Red Rom', die 2018 erg goed heeft ingezet met 8 goals en 3 assists in 11 matchen in alle competities. Met dank aan Mourinho, die hem dit seizoen alle krediet verleent en op gezette tijden de loftrompet steekt over Lukaku. Dat 'Red Rom' niet alleen aan de goals denkt, maar dat hij ook blij is met hoe onze landgenoot zijn rol binnen het team ziet.

Om hun relatie te beschrijven, pakt Lukaku uit met een legerterm. "Ik denk dat ik in Mourinho's hoofd zijn sergeant op het veld ben. Misschien is dat wat vreemd voor een aanvaller -normaal is die rol weggelegd voor een middenvelder- maar hij weet dat ik die soldatenmentaliteit heb. Dat ik altijd enorm hard werk voor de ploeg en dat hij voor alles en nog wat bij mij kan zijn", aldus de spits tegen Henry, naast analist voor Sky ook T3 bij de Rode Duivels. "Ik heb hem zelf ook altijd gezegd dat ik het teambelang altijd zal laten prefereren op het individuele." Zoals op maandagavond in Selhurst Park, toen Lukaku haast blijer was dan Vidic nadat die de ultieme winner (2-3) tegen Crystal Palace maakte.

"Mijn wil om te winnen is groter dan ooit. Ik heb altijd zeges en trofeeën nagestreefd, maar hier op United is die drang nóg groter. Natuurlijk ben ik een spits en zal ik op het einde van dag afgerekend worden op mijn goals, maar mijn persoonlijk objectief is het winnen van dingen met de club. Dat weet Mourinho en dat is ook de reden, denk ik, dat hij me altijd laat spelen."

In de Premier League stond Lukaku al in 28 van de 29 Premier League-duels in de basis. Alleen de 0-2-zege in Everton moest hij wegens een tegen Southampton opgelopen hersenschudding eind december aan zich laten voorbijgaan.