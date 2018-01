Lukaku countert voodoobeschuldiging en overweegt juridische stappen Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 AFP Premier League Romelu Lukaku overweegt juridische stappen tegen Evertoneigenaar Ferhad Moshiri. Die beweerde gisteren op een aandeelhoudersvergadering dat de Rode Duivel een contractverlenging had geweigerd op advies van een voodoo. “Romelu is katholiek. Hij gelooft niet in zulke praktijken”, aldus zijn entourage. Lukaku is geschokt door de onthullingen.

Op een antwoord op de voodoobewering van Moshiri was het niet lang wachten. Via een vertegenwoordiger distantieert Lukaku zich van de meerderheidsaandeelhouder van zijn ex-club. “Romelu’s beslissing om Everton te verlaten werd helemaal niet ingefluisterd door een voodoopriester”, zegt iemand uit de entourage van Lukaku. “Hij distantieert zich van die beweringen en onderzoekt nu of hij juridische stappen kan zetten. Romelu is katholiek en houdt zich niet bezig met voodoo of gelijkaardige praktijken. Het maakt geen deel uit van zijn leven noch geloof. Hij geloofde simpelweg niet in Everton en had weinig vertrouwen in het project van mr. Moshiri. Daarom wilde hij onder geen enkel beding bijtekenen. Hij wilde gewoon de volgende stap in zijn carrière zetten en de zekerheid dat hij mocht vertrekken.”

Moshiri deed de vreemde uitspraken gisteren op de aandeelhoudersvergadering van Everton.

“Als je zou weten hoeveel we hem hebben geboden, zal je het niet geloven, maar zij konden hem nog meer geven", begon Moshiri zijn verhaal. "Op een dag kwam zijn agent naar Finch Farm (het oefencomplex, red.) om het contract te ondertekenen. Lukaku was er ook bij. Tijdens de meeting moest hij zijn moeder bellen. Hij had van een voodoo de boodschap gekregen dat hij naar Chelsea moest gaan." Lukaku drong lang aan op een transfer naar zijn ex-club, maar enkele telefoontjes van José Mourinho brachten hem eind juni op andere gedachten. Uiteindelijk koos hij voor Manchester United. Dat betaalde 85 miljoen euro. Een bedrag dat met bonussen nog op kan lopen tot 100 miljoen. "Lukaku was op vakantie in L.A. en wilde niet terugkeren", zei Moshiri. "Alex Ferguson kon Ronaldo nog overtuigen om een jaar langer te overtuigen en was vervolgens weg. Luis Suárez beet een paar spelers en hij trok ook de deur achter zich dicht. Het probleem met Romelu was niet van financiële aard. Zolang ik hier hoofdaandeelhouder ben, zullen centen geen rol spelen. Ik heb twee zomers aan hem verspeeld. De eerste keer slaagden zijn agent en zijn familie erin om hem te overtuigen toch hier te blijven."