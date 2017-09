Lukaku blijft scoren, maar Fellaini overvleugelt hem met twee goals Kristof Terreur in Engeland

15u22 7 Getty Images Premier League Zijn zevende in de Premier League en zijn elfde van het seizoen was er meer een voor de stats. 'Big Rom' krikte de cijfers nog op, maar het was die andere Belgische 'big boy' die op Old Trafford met het meeste applaus ging lopen. Twee goals en een sterprestatie. Marouane Fellaini heeft weer wat zieltjes gewonnen. De populairste zal hij nooit worden, maar de Duivel krijgt eindelijk de waardering die hij verdient.

Nog geen jaar is het geleden dat een klein deel van de fans hem bij zijn opkomst tegen Tottenham uitfloot. Dat hij op sociale media de gruwelijke zaken naar zijn hoofd kreeg geslingerd - lekker anoniem, achter een computer of een gsm komt het lelijkste in de mens naar boven. Omdat hij Man United op een knullige manier twee punten had gekost. Een strafschopfout in het slot op Everton. Het kan iedereen overkomen. Eén man ging toen op de barricades staan voor zijn Rode Duivel: José Mourinho. Met de borst vooruit. Hij droeg de winst tegen Spurs op aan onze landgenoot. Een geste waarmee hij Fellaini helemaal voor zich won. Mourinho is altijd al een fan geweest. Van zijn uitzonderlijk profiel, van zijn plichtsbewustheid, van zijn perfecte instelling op training, van zijn winnaarsmentaliteit, van zijn polyvalentie, van zijn velcroborstcontrole, bij de besten ter wereld, en van zijn kopspel. De ideale teamspeler voor alle trainers die hem in hun kern hadden - zelfs Louis van Gaal raakte gecharmeerd. Ondergewaardeerd door fans en fijnproevers die zijn stijl maar matig kunnen appreciëren en enkel op zijn lelijke trekjes (af en toe die elleboog) focussen. Fellaini is meer dan die bruut alleen. Ook in de spelersgroep van Man United hebben ze hem graag. Niet de meest uitbundige, maar wel een vrolijk karakter. Een grapjas soms. Een die zich graag geliefd voelt.

Photo News

Het tij is aan het keren. Enkele belangrijke goals vorig seizoen deden een deel van het werk. Zijn prestaties deze jaargang en de constante lofzangen van Mourinho de rest. Na drieënhalf jaar verwensingen sluiten ook zijn felste tegenstanders hem stilaan in de armen. Deze middag scoorde hij twee keer voor United, twee keer op een cross. Zijn vierde in acht wedstrijden. Ook in het veldspel was Fellaini uitstekend. Het vertrouwen van zijn trainer, die hem een van zijn belangrijkste pionnen noemt, heeft hem vleugels gegeven. Tegen Crystal Palace speelde Fellaini door de pijn heen. De achillespees was nog niet helemaal hersteld na de aanslag van Long, vorige week op Southampton, maar hij verbeet de pijn. Zo zit hij in mekaar. Als het moet gaat hij door een muur. "Als Mourinho me vraagt mijn voet te breken, voor hem dan doe ik dat." Onder luid applaus verliet Fellaini het veld. Zijn naam werd zelfs gescandeerd. Hij heeft ooit anders meegemaakt, maar het doet hem deugd. Eindelijk wordt hij gewaardeerd. Wat niemand tot voor 2017 voor mogelijk had gedacht, zit in de pijplijn: United wil, op vraag van zijn trainer, zijn contract openbreken. Van eerherstel gesproken. Als het van Mourinho afhangt, blijft Fellaini er nog heel lang. Zijn ideale soldaat.



De voorbije weken kreeg Romelu Lukaku de hoofdrol in alle United-verhalen, in dit slechts een lijntje op de aftiteling. In het slot duwde hij de 4-0 tegen de touwen. Zijn elfde in 10 matchen voor United, zijn zevende van het seizoen. Een fantastische start, waarvoor hij de Goden nogmaals uitgebreid dankte. Over het prijskaartje van 'Big Rom', die 85 miljoen euro, hoor je niemand nog piepen. Sommigen noemen hem zelfs een koopje. "Als ik hem nu prijs, zou het lijken alsof we de afgelopen 3 maanden iets uitzonderlijk hebben gedaan", zei Mourinho vrijdag. "Dat is niet fair. Het is een globale evolutie. Hij heeft tot nu toe elke kans in zijn carrière met beide handen gegrepen. Deze zomer was zijn wil sterk. Hij wilde in een team spelen met andere ambities: de Champions League. Het was zijn droom om op dit niveau te spelen. Sinds hij hier is, denkt hij alleen maar aan succes. Hij werkt, hij rust, hij leidt een professioneel leven buiten het voetbal. Hij speelt, hij geniet. Ieder team, elke trainer heeft bijgedragen tot deze evolutie. Bij United zit hij nu op een ander niveau, maar hij gaat er goed om. Ik liet hem destijds bij Chelsea op huurbasis vertrekken om zich te ontwikkelen."

Photo News

Action Images via Reuters

13 goals in september: Harry Kane blijft knallen

Veel meer dan over Romelu Lukaku gaat het in Engeland over Harry Kane. Eigen spits eerst. Op de persconferentie van bondscoach Gareth Southgate kwam deze week de vraag: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van Messi en Ronaldo?" Kane, de beste van de planeet in hun kleine wereld? Tegen Huddersfield joeg de Tottenhamspits zijn twaalfde en dertiende van de maand binnen. September, ook wel een Hurricane maand.



Gaat u even zitten voor de cijfers: 36 goals in 31 matchen voor Tottenham in 2017, ondanks een droge maand augustus; zes hattricks in clubverband dit jaar, evenveel als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski samen; 21 goals in zijn laatste 10 uitwedstrijden voor Spurs en Engeland; 13 goals in 8 wedstrijden in September; 7 goals in 7 dagen. Bij Huddersfield stonden ze er voor rust bij en keken ze ernaar. Zelden kreeg de defensie van de promovendus grip op zijn loopbewegingen en acties. Het volledige repertoire van Kane. Twee goals, een goal afgekeurd voor buitenspel en een knap dropshot dat op het dak van het doel belandde. Kane spreidde de armen. Voor de zesde keer deze maand triomfeerde hij. Vijf dubbels, een hattrick. De superlatieven in Engeland zijn bijna op. Doelpuntenmachine. De beste spits ter wereld? Stilaan valt zijn naam in een adem met die van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.



Sommige collega's rolden donderdag met de ogen toen de vraag op de persconferentie van bondscoach Gareth Southgate kwam: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van het niveau van Messi en Ronaldo?" In een WK-jaar durven Engelsen hun spelers hoger duwen dan hun werkelijke waarde - die hunker naar erkenning en internationaal succes. Anderen vinden Kane nog altijd onderschat. Een eenseizoenswonder is hij al lang niet meer. In 120 Premier Leaguematchen voor de Spurs scoorde hij er 84 - evenveel als Ronaldo, in zijn Unitedperiode wel geen spits. Met een reeks van 21, 25 en 29 goals in de voorbije drie campagnes lijdt het geen twijfel dat Kane in 2018, net als Lukaku, de kaap van de 100 zal overschrijden. Alan Shearer, recordschutter in de Premier League, vreest dat zijn landgenoot zijn mijlpaal van 260 goals in de Engelse topklasse van de tabellen zal vegen. Ook dat van het aantal hattricks - 11. Hij is nog maar 24. (lees hieronder verder)

Photo News

Harry Kane has now scored as many Premier League goals as Cristiano Ronaldo.



84 each. ¿¿ pic.twitter.com/owSidvbQB6 — Squawka Football (@Squawka) 29 september 2017

Kane verzamelt de wedstrijdballen van zijn drieklappers voorlopig ergens in zakken in de kast. "Ze wachten om uitgestald te worden in een speciale kamer", zegt hij. "Ze is nog niet gebouwd, maar ik wil wel zo'n mini-museum met de matchballen en mijn bekers." Nu met Tottenham nog trofeeën winnen - dat palmares oogt akelig leeg.



Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden bij Tottenham 90 minuten tussen de lijnen. Een nieuw clean-sheet erbij voor het Belgisch duo. Laurent Depoitre speelde ondanks het overwicht van Spurs (0-4) geen onaardige match. Met een pegel trof de Huddersfieldspits de lat. Door de zege blijft Tottenham bovenin meedraaien. Sissoko en Davies scoorden de andere goals.

Action Images via Reuters

REUTERS

REUTERS

REUTERS