Londense politie plukt dronken Tottenham-doelman Lloris van de baan, Fransman biedt excuses aan: "Totaal onaanvaardbaar" LPB en MH

24 augustus 2018

18u35

Bron: Belga 8 Premier League Hugo Lloris is vanochtend door de Londense politie opgepakt na een positieve alcoholcontrole. De doelman van wereldkampioen Frankrijk en Tottenham zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Meerdere Engelse media berichten dat Lloris vanochtend omstreeks 2u30 in het centrum van Londen werd tegengehouden. Nadat hij positief blies, werd de 31-jarige doelman meegenomen voor verhoor. Lloris bracht zowat zeven uur door in het politiekantoor en werd daarna op borg vrijgelaten. Op 11 september wordt hij bij de rechter verwacht.

Nadat Lloris vorige maand met Frankrijk wereldkampioen werd, kreeg hij van Tottenham extra vakantie. Pas vijf dagen voor de competitiestart sloot hij aan bij de Spurs, maar niettemin stond de ploegmaat van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé meteen tussen de palen tegen Newcastle en Fulham. Komende maandag speelt Tottenham de topper tegen Manchester United op Old Trafford. Het is voorlopig onduidelijk of Mauricio Pochettino hem zal opnemen in de selectie.

Verontschuldigingen

Vanavond heeft Lloris publiekelijk zijn excuses aangeboden. "Ik bied met heel mijn hart mijn verontschuldigingen aan aan mijn familie, de club, mijn ploegmakkers, de manager en alle supporters", liet Lloris weten in een persbericht dat door zijn club verspreid werd. "Met de auto rijden wanneer je alcohol hebt gedronken, is volledig onaanvaardbaar. Ik neem totale verantwoordelijkheid voor mijn acties. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil geven."