Lof van de topschutter aller tijden in de Premier league: legende Alan Shearer prijst Lukaku na zijn honderdste treffer Kristof Terreur in Engeland

01 april 2018

10u19

Bron: HLNinEngeland 2 Premier League “I like him.” Alan Shearer, met 260 goals onbetwist topschutter aller tijden in de Premier League, beëindigde zijn lofzang voor Romelu Lukaku (24) na diens honderdste goal in de topklasse met een bekentenis: “Ik zie hem graag bezig.” José Mourinho, al een tijdje een fan, noemde hem nogmaals untouchable. Onaantastbaar. Zeurt u nog?

Niets dan respect voor Romelu Lukaku in Engeland na zijn honderdste doelpunt in de Premier League. Ook Alan Shearer, zijn meest gelouterde aanvaller, wilde in 'Match of the Day' iets kwijt over de Rode Duivel: "Waar ik bij Lukaku zo van hou? Hij werd doorgestuurd bij Chelsea. Ze vertelden hem bij wijze van spreken dat hij niet goed genoeg was. Hij trok er de deur achter zich dicht, zette een stap terug en ging hard werken aan zijn voetbal. In 'a hell of things' heeft hij enorm veel vooruitgang geboekt. Nu voetbalt hij voor een van de grootste clubs in de wereld. Hij heeft er dit seizoen al 26 gemaakt. Hij is 24 jaar oud en hij zal nog beter worden. I like him. Ik zie hem graag bezig." Ook zijn trainer zong mee: "Hij is voor mij onaantastbaar. Hij doet alles wat wat hij moet doen. En als we naar zijn stats kijken. Hij is 24. Hij heeft 100 goals gescoord in deze competitie. Op die leeftijd doen weinigen dat hem na. Zeker niet in de Premier League."

Bij sommigen zal het steken. Topschutter aller tijden bij de Rode Duivels op zijn 24ste, 10 goals in zijn laatste 6 interlands, op dit moment net in de top tien van de beste doelpuntenmakers in Europa achter de Ronaldo's, Salahs, Lewandowski's, Messi's en Kane's, vijfde jongste speler die in de Premier League de kaap van de 100 doelpunten rondt, lid van een select clubje van 27 spelers en binnen een aantal jaar - met een beetje geluk - in de top tien van de beste schutters aller tijden in de Premier League met de Shearers, de Rooney's, de Henry's, Lampards, Agüero's en Kane's. Alles behalve slecht voor een jongen die volgens sommige betweters niet kan voetballen - geen anderhalf jaar geleden floten sommigen hem tijdens een interland zelfs nog uit. Geluiden die het ene oor in, het andere uit gaan bij Lukaku. Kritiek maakt hem sterker. Er waren de roddels in zijn jeugd. Ouders van tegenstanders aan de zijlijn die zijn leeftijd constant in vraag stelden. De gemene opmerkingen. De verwensingen. De twijfels. Hij heeft een panster gekweekt. Op zijn veertiende vertelde 'Big Rom' zijn moeder: "Vandaag lachen ze met ons, maar morgen zal het leven ons toelachen." Sindsdien is hij een man op een missie. Dat hij nog niet de volmaakte spits is, beseft hij als de eerste. Hij werkt er elke dag keihard aan. Op het trainingscomplex van Man United staan ze te kijken van zijn ijver en zijn drang om aan zijn mindere punten te werken. Daar hoor je niemand klagen.

Ook de perceptie in Engeland is gekeerd. Zie de opmerkingen van de voorbije weken. Er was de lof gevolgd door een 'maar' na zijn fantastische start bij Manchester United, met 11 goals in zijn eerste tien matchen. Vervolgens kwam er een dip en werd de vaststelling dat hij tegen toppers niet beslissend is weer opgerakeld. Lukaku deed aan introspectie en schakelde op training een tandje bij om een aantal zaken bij te schaven. Tot jolijt van zijn trainer. Sinds de jaarwisseling ziet hij een completere Lukaku. In het veldspel en in de cijfers. Een spits die zijn elftal bij de hand neemt. De monsterkiller zoals leeftijdsgenoot Harry Kane of Sergio Agüero is hij nog niet helemaal, maar hij is aardig op weg. Het is een work in progress. Met een gemiddelde van een kleine 20 goals per seizoen draait hij mee op het tempo van Wayne Rooney - een doelpunt om de twee wedstrijden. Dat gemiddelde hoopt hij de komende jaren op te krikken. Er ruikt er een glorie.

"Ik ben erg blij met deze mijlpaal", zei Lukaku. "Een droom die uitkomt. Ik ben zo blij dat ik dit hier kan realiseren. In een competitie waarvan ik droomde sinds mijn zesde. Ik weet dat ik nog meer moet scoren. En dat ik dat in mij heb. Hopelijk kan ik daar ook een trofee aan toevoegen."

Premier League topschutters aller tijden

1. Alan Shearer (Eng) 441 matchen / 260 goals

2. Wayne Rooney (Eng) 484 matchen / 208 goals

3. Andy Cole (Eng) 414 matchen / 187 goals

4. Frank Lampard (Eng) 609 matchen / 177 goals

5. Thierry Henry (Fra) 258 matchen / 175 goals

6. Robbie Fowler (Eng) 379 matchen / 163 goals

7. Jermaine Defoe (Eng) 484 matchen / 161 goals

8. Michael Owen (Eng) 326 matchen / 150 goals

9. Les Ferdinand (Eng) 351 matchen / 149 goals

10. Teddy Sheringham (Eng) 418 matchen / 146 goals

(…)

12. Sergio Agüero (Arg) 205 matchen / 143 goals

(…)

25. Didier Drogba (Ivo) 254 matchen / 104 goals

26. Harry Kane (Eng) 145 matchen / 102 goals

27. Romelu Lukaku (Bel) 216 matchen / 100 goals