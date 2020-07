Lloris en Son vliegen elkaar in de haren, tot jolijt van Mourinho: “Brave jongens winnen enkel Fair Play Cups” YP

07 juli 2020

07u46

Bron: AP, Sky Sports 0 Premier League Tottenham won gisteren met het kleinste verschil van Everton, maar hét beeld van de wedstrijd was het opstootje tussen Hugo Lloris en Heung-min Son tijdens de rust. De doelman verweet zijn ploegmaat dat hij zijn verdedigende taken verwaarloosde en enkele ploegmaats moesten zelfs tussenbeide komen. En coach Jose Mourinho? Die kon zowaar niet trotser zijn op zijn kemphanen.

Ambras in de @SpursOfficial-klas! 🥊 pic.twitter.com/6Allcg8UQB Play Sports(@ playsports) link

“Prachtig”, zo noemde Mourinho het incident voor de camera’s van Sky Sports, al voegde hij er zelf wel aan toe dat hij wellicht de eindverantwoordelijkheid draagt voor het opstootje. “Waarschijnlijk is dit een gevolg van onze meetings, dus als je iemand wil beschuldigen, beschuldig dan mij. Ik was kritisch voor mijn spelers, omdat ze niet kritisch genoeg zijn voor zichzelf. Ik wil dat ze meer van zichzelf vragen, maar ook van de anderen. Ik vraag hen om hun ploegmaats aan te speken en aan te porren om het beste van zichzelf te geven. Iets wat dus gebeurde aan het einde van die eerste helft. Son is een geweldige jongen, teamspeler ook, maar de aanvoerder vond dat het wel wat meer mocht zijn.”

Het hoefde niet op het veld te gebeuren, zoiets moet in de kleedkamers worden opgelost. Maar ik kan zeggen dat er in mijn teams, mijn winnende teams, vaker grote ruzies waren Jose Mourinho

“Ik weet niet of er al dan niet geduwd werd, maar het was belangrijk voor het team om een volgende stap vooruit te zetten”, gaat de Portugees, die gisteren zijn 200ste overwinning boekte in de Premier League, verder. “Want als je vooruitgang wil boeken, dan moet je veeleisend zijn, ook voor elkaar. Dat vraagt sterke persoonlijkheden en wat ik zag stemde me echt gelukkig. Bij de rust al vertelde ik hen dat ik er niet aan twijfelde dat de neuzen al snel terug in dezelfde richting zouden staan.” En zo geschiedde: de Spurs trokken de overwinning over de streep, Son en Lloris werden na afloop al knuffelend op de gevoelige plaat vastgelegd.

Ook op de officiële persconferentie na de wedstrijd was het incident nog hét gespreksonderwerp. “Het hoefde niet op het veld te gebeuren, zoiets moet in de kleedkamers worden opgelost. Maar ik kan zeggen dat er in mijn teams, mijn winnende teams, vaker grote ruzies waren. Het enige dat een team vol brave jongetjes aan het einde van het seizoen kan winnen, is de Fair Play Cup. Ik heb die nog nooit gewonnen en dat is ook mijn ambitie niet. Toen ik tijdens de rust in de kleedkamers kwam, wilde ik mijn spelers enkel duidelijk maken dat ik blij was met wat ik zag. Heel blij zelf. Toen ik hen dat vertelde, begrepen ze dat er niets aan de hand was en dat ze gewoon moesten verder spelen.”

Lees ook.

Tottenham zegeviert na bijzonder fletse partij tegen Everton, Mourinho wint 200ste match in Premier League

Deel III van Mourinho en de Belgen op de bank, nu met faliekant resultaat na goal en assist Sander Berge

“U hoeft niet jaloers te zijn”: het relaas van onze man in Engeland die als eerste Belgische journalist een coronamatch bijwoont (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.