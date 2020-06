Liverpoolspelers bouwen toch al titelfeestje, Klopp in tranen MXG/KTH/ODBS

26 juni 2020

Nadat ze woensdag zelf Crystal Palace met 4-0 hadden ingeblikt, was het vanavond al feest voor de spelers van Liverpool. Zij kwamen samen om Chelsea - Manchester City te volgen en toen Willian er op penalty 2-1 van maakte in de slotfase, konden de Reds de landstitel niet meer mislopen. Het hek van de dam, bij onder anderen Robertson, Van Dijk, Oxlade-Chamberlain en Alisson.

Voor Jürgen Klopp, gevraagd naar een reactie, werd het zelfs even te veel. “Ik heb hier geen echte woorden voor, wat is dit is een groot moment. Dit overweldigt me, jullie hebben er geen idee van hoe ik me voel...”, waarna de trainer de tranen niet langer kan bedwingen en de scène verlaat.

