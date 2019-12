Liverpool zonder franjes voorbij rode lantaarn Watford, Origi met assist LPB

14 december 2019

15u20 0 Liverpool LIV LIV 2 einde 0 WAT WAT Watford

Geen karton goals voor Liverpool tegen hekkensluiter Watford. Integendeel, de ‘Reds’ moesten tot de slotminuut wachten eer ze zekerheid kregen over hun zestiende seizoenszege (2-0). Tot dan deed Watford meer dan behoorlijk mee. Alleen is een doelpunt scoren onbegonnen werk voor de troepen van Nigel Pearson. Gaten in de lucht trappen lukt wel meer dan behoorlijk, met Sarr als primus inter pares. De Senegalees miste voor rust een dot van een kans op de gelijkmaker. Voordien had Salah met een pareltje zijn team op voorsprong gebracht. Liverpool bleef na rust op een slappe koord dansen, maar offensief stelde het bij Watford te weinig voor. Een onbezonnen terugspeelbal van Van Dijk vormde nog het grootste gevaar voor Alisson. Vlak voor tijd ‘verloste’ Salah de leider met de 2-0. De assist - in feite was het een mislukt schot - kwam van de net ingevallen Divock Origi. Liverpool zonder franjes naar 49 op 51. Bij Watford speelde Christian Kabasele de hele wedstrijd mee centraal achterin.

