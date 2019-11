Liverpool wint tegen Brighton, maar bibbert nog na rood Alisson en gekke tegengoal Redactie

30 november 2019

17u50 0 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 BHA BHA Brighton & Hove Albion Premier League Liverpool heeft - niet zonder moeite - gewonnen tegen Brighton & Hove Albion. De Reds haalden het met 2-1.

Virgil van Dijk scoorde twee keer in de eerste helft, maar na rust moest de leider in de Premier League toch nog even bibberen. Eerst pakte doelman Alisson rood na een actie van de ingevallen Leandro Trossard en de vrijschop die volgde leverde een knotsgekke scène op. Terwijl de ingevallen Adrián zijn muur nog aan het opstellen was, blies ref Martin Atkinson al op zijn fluit. Dunk knalde de bal meteen in het lege doel en bracht de bezoekers zo op 2-1. Een gekke fase, maar de goal telde wel gewoon. Liverpool ging een lastig slot tegemoet, maar haalde het wel. En door het eerdere gelijkspel van Man City, zitten de mannen van Jürgen Klopp alweer wat steviger in het zadel. Liverpool, waar Divock Origi een kwartier meespeelde, heeft nu elf punten meer dan De Bruyne en co.

