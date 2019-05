Liverpool wil Divock Origi met nieuw contractvoorstel belonen na zijn stunt Kristof Terreur

09 mei 2019

10u00

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League Een voorstel voor een nieuw contract volgt snel. Liverpool is niet van plan om Divock Origi (24) zomaar te laten gaan.

Na zijn stunt van dinsdag, twee goals in de halve finales van de Champions League, is Liverpool vastberaden om zijn nog een jaar lopende overeenkomst open te breken. Zo snel kan het dus keren. Precies een jaar geleden speelde hij als huurling met Wolfsburg nog tegen de degradatie. In het tussenseizoen wilde Liverpool absoluut van hem af - hij was vierde in de spitsenpikorde. Alleen: tegen de stroom in besliste hij toch om te blijven:

“Ik heb die knoop toen met het volste vertrouwen doorgehakt”, vertelde Origi dinsdag aan Het Laatste Nieuws. “Een gevoelsbeslissing. Kop naar beneden, hard werken en in mezelf geloven. Ik wist dat er veel meningen zouden komen - wat ook normaal is en wat ik ook respecteer. Maar uiteindelijk weet ik dat als ik geniet van mezelf alles naar boven komt. Ik heb gewoon de ploeg eerst gezet en je ziet het. We staan in die finale, man!”

Ook in december kreeg Origi nog de voorzichtige wenk van de clubleiding dat hij mocht beschikken, maar hij was sowieso zinnens te wachten tot het einde van het seizoen. In januari veranderde de club van gedacht. Origi verruilde vijf jaar geleden na het WK in Brazilië het Franse Lille voor Liverpool. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen met optie, tegen een basisloon van 65.000 euro per week. Ondanks enkele pieken kwam zijn carrière in Engeland moeilijk van de grond.