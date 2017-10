Liverpool-verdediger: "Lukaku trapte mij opzettelijk in het gezicht" PL

07u30

Bron: reuters/bbc 0 AFP Dejan Lovren ligt geveld op de grond. Premier League Liverpool-verdediger Dejan Lovren beschuldigt Romelu Lukaku ervan dat die hem opzettelijk in het gezicht heeft getrapt.

Lovren deed die uitspraak op een persconferentie in het Sloveense Maribor, waar Liverpool vanavond aantreedt in zijn derde groepsduel in de Champions League. De Kroatische verdediger vocht vorige zaterdag enkele verbeten duels uit met Lukaku tijdens de topper tegen Manchester United (0-0). Bij één daarvan raakte Lukaku met zijn hiel Lovren in het aangezicht.



"Ik voerde een tackle uit en voelde Lukaku boven mij", aldus Lovren. "Hij kon mij ontweken hebben, maar raakte mij in het gelaat. Volgens mij deed hij dat opzettelijk. Als het een ongelukje was geweest, zou hij zich wel verontschuldigd hebben. Ik zag dat hij nerveus was tijdens de wedstrijd. Misschien is het dààrom gebeurd. Nu goed, zo'n dingen gebeuren op een veld. Dat is voetbal. Het is voorbij nu. Ik kan er toch niets meer aan veranderen."



Scheidsrechter Martin Atkinson liet de bewuste fase onbestraft en werd daarin gevolgd door de Engelse voetbalbond, die besliste om geen verdere actie te ondernemen tegen Lukaku.

Photo News