Liverpool verandert van gedacht: Divock Origi moet dan toch niet vertrekken Kristof Terreur in Engeland

11 januari 2019

09u43

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League A change of heart. Liverpool wil Divock Origi (24) deze winter dan toch niet verkopen. Sowieso zag de Rode Duivel op tegen een vertrek.

Soms gaat het snel. Een aantal weken geleden liet Liverpool zijn aanvaller weten dat hij mocht vertrekken, maar dat verzoek heeft de club nu ingetrokken. Door het vertrek van Dominic Solanke en de blessuregevoeligheid van Daniel Sturridge wil Jurgen Klopp hem als back-up houden. Nieuws dat ook door Origi zelf op gejuich zal worden gehaald. Hij had weinig zin in een ander avontuur.

Wolverhampton had interesse om hem definitief over te nemen, zoals vorige zomer, Schalke 04 en Fulham snuffelden rond, maar Origi liet clubs weten dat hij liever wilde wachten. Zijn contract op Anfield loopt nog anderhalf jaar. En een zomertransfer biedt meer perspectieven.

Bovendien geloofde Origi dat hij in 2019 nog zijn minuten zal meepikken bij Liverpool. Met de blessuregevoelige Daniel Sturridge zal hij vechten om die plaats op de bank en die minuten in de bekercompetities. Sinds november behoort Origi weer vast tot de wedstrijdkern en mag hij mondjesmaat meedoen. In december was hij vooral ‘unused sub’, ongebruikte invaller. Hij stond een keer in de basis, tegen Burnley, en besliste als invaller de derby tegen Everton in de slotminuut. Mogelijk een sleuteldoelpunt in de strijd om de titel. Ook het uitzicht op prijzen speelt mee. De Premier League op je palmares laat je niet zomaar schieten. De daaraan verbonden bonussen evenmin. In de bekermatch tegen Wolves maandag scoorde hij het enige doelpunt.