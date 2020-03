Liverpool straft fouten Bournemouth af, Salah scoort in jubileumwedstrijd AV

07 maart 2020

15u41 0 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 BOU BOU Bournemouth Premier League Liverpool heeft na twee opeenvolgende nederlagen opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Mané en Salah straften twee verdedigende fouten van Bournemouth af: 2-1. Voor Salah was het een speciale dag, want hij speelde z’n honderdste Premier League-wedstrijd voor Liverpool.

Na de nederlagen tegen Watford en Chelsea had Liverpool nood aan een overwinning. Met Bournemouth leken The Reds een geschikte tegenstander gevonden te hebben om terug een goed gevoel te krijgen. The Cherries konden slechts een van hun laatste vijf wedstrijden winnen en strijden tegen de degradatie.

Het was dan ook Liverpool dat het best aan de wedstrijd begon. Ze drukten Bournemouth meteen achteruit, maar kregen niet echte grote kansen. The Reds werden na negen minuten wel koud gepakt toen Wilson Bournemouth op voorsprong bracht. Liverpool had het moeilijk met de snelle uitbraken van de bezoekers en zag Aké Van Dijk aftroeven en bijna de 0-2 binnenkoppen.

Iets over halfweg de eerste helft kreeg de thuisploeg hulp van invaller Simpson. De vervanger van kapitein Cook blunderde en verloor de bal aan Mané, die Salah bediende voor de 1-1. Enkele minuten later was de situatie volledig gedraaid in het voordeel van The Reds. Na opnieuw balverlies van Bournemouth trapte Mané de thuisploeg op voorsprong.

Op het uur kwam de thuisploeg goed weg toen Fraser alleen voor Adrián werd gezet. Hij liftte de bal over de Spaanse goalie en Bournemouth leek op gelijke hoogte te komen. Dat was buiten kapitein Milner gerekend. Hij kwam z’n doelman te hulp en werkte de bal net voor de doellijn weg.

Daarna kwam Liverpool terug op de voorgrond en kon het Ramsdale enkele keren bedreigen. Vooral Mané en Salah waren heel erg bedrijvig, maar het lukte hen niet om de score uit te diepen. Bournemouth kwam op het einde nog dreigen, maar scoren lukte The Cherries niet meer. Zo tankt Liverpool vertrouwen voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid van komende woensdag. Al zullen ze dan veel scherper moeten zijn om hun achterstand - 1-0 in Madrid - op te halen.

