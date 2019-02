Liverpool-ster parkeert peperdure Lamborghini... op gehandicaptenplaats YP

De 27-jarige spits, dit seizoen in 35 confrontaties al goed voor 11 goals en 5 assists bij Liverpool, ging deze week met ploegmaats Alisson Becker en Alberto Moreno een hapje eten bij de Festival Food and Drink Grill in Liverpool. Firmino parkeerde zijn knalgele Lamborghini Urus (die nieuw zowat 290.000 euro kost) achteloos voor de deur, waarna hij met de smartphone in de hand en geflankeerd door vrouw Larissa Pereira het Braziliaanse restaurant binnenwandelde.

Alleen was hij daar iets bij uit het oog verloren. Hij liet zijn peperdure sportwagen achter op een gehandicaptenplaats, wat dus ook in het Verenigd Koninkrijk verboden is. Er wacht hem een maximumboete van omgerekend zowat 1.150 euro. Een peulschil, als je weet dat hij wekelijks zo’n 207.000 euro vangt.

