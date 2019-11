Liverpool speelt kwartfinale League Cup én WK voetbal voor clubs op dezelfde dag Redactie

18u13 0 Engels voetbal Liverpool-coach Jürgen Klopp maakte vorige week heel wat misbaar na de spectaculaire League Cup-overwinning tegen Arsenal (5-5). Door de kwalificatie voor de kwartfinale kwam er een extra duel bij in december. Een maand waarin ‘The Reds’ al deelnemen aan het WK voor clubs in Qatar. “Als er geen oplossing uit de bus komt, trekken we ons terug uit de League Cup”, vertelde Klopp. En die ‘oplossing’ is er nu. Liverpool speelt twee matchen op één dag.

Ondanks het betoog van Klopp, die stelde dat Liverpool niet met twee teams tegelijk kan spelen, zal de Engelse club het dan toch zo moeten doen. “Op dinsdag 17 december zal één team deelnemen aan het WK voor clubs, een andere selectie (waarschijnlijk het B-team met jeugdspelers, red.) neemt het op tegen Aston Villa in de kwartfinale van de Carabao Cup”, klinkt het op de website van Liverpool. “Dit is geen ideaal scenario. Andere datums werden bekeken, maar die bleken niet opportuun. Dit is de beste oplossing voor iedereen.”

