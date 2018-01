Liverpool smeert Man City na geweldige topper eerste verlies aan: 4-3. Guardiola: "Dit hoort erbij"

Kracht en verfijning in een actie! pic.twitter.com/U0jpqPV2Uq Play Sports(@ playsports) link

AFP

Kompany raakte niet tijdig fit en Mignolet werd ietwat verrassend naar de bank verwezen. "Als Karius goed presteert, dan blijft hij in doel", klonk het vooraf bij Jurgen Klopp. Maar dat deed de Duitse goalie niet. Zijn team deed het wel goed. Liverpool begon gretig aan de partij en dat enthousiasme werd al snel beloond dankzij een knap doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain. 'The Ox' met een versnelling en een grondscherende afstandsknal in de verste hoek. Een stevige waarschuwing voor de troepen van Guardiola, waarna De Bruyne een versnelling hoger schakelden.

Karius niet vrijuit

Op naar de 1-0-ruststand? Neen. Gomez verkeek zich op een crosspass van Walker, waarna de snelle winger Sané naar binnen kon komen. De Duitser kapte vervolgens Matip uit en vloerde Karius in de korte hoek. Snoeihard, maar de vervanger van Mignolet ging allesbehalve vrijuit.





Ook veel animo in de tweede helft. Man City kwam dan wel het best uit de kleedkamer, maar plots stond de thuisploeg nog voor het uur op voorsprong. Stones liet zich na een steekpass van Oxlade-Chamberlain pijnlijk aftroeven door Firmino, waarna de Braziliaan de 2-1 op heerlijke wijze voorbij Ederson lepelde. Het begin van enkele fantastische minuten voor de manschappen van Klopp.

Soms moet je gewoon aan jezelf denken¿ ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ZeW17awbHL Play Sports(@ playsports) link

Geweldige tweede helft

Niet veel later stond Anfield op z'n kop. Otamendi verspeelde het leer aan Salah, die vervolgens Mané bediende. De Senegalees twijfelde niet en trapte met z'n mindere linker de 3-1 prinsheerlijk in de winkelhaak. Even daarvoor had Mané ook al de paal geviseerd. En het was nog niet gedaan. Halverwege de tweede helft leverde Ederson zomaar in bij Salah, cadeautje aangenomen. Dankzij een geweldige lob stond de 4-1 zowaar op het scorebord. De Bruyne en co knock-out.





En toch werd het nog spannend. Vijf minuten voor affluiten milderde Bernardo Silva tot 4-2. Geen probleem, tot plots in minuut negentig de 4-3 viel. Doelpuntenmaker: Gündogan. Het zorgde alsnog voor een prangende slotfase, maar 'The Reds' hielden stand. Liverpool komt zo op gelijke hoogte met Chelsea en Man United, al moeten de troepen van Mourinho morgen nog een partij tegen Stoke City afwerken. Mits een overwinning nadert United tot op twaalf punten van 'The Citizens'.

Gaat hij ooit stoppen met scoren? pic.twitter.com/vJgicJRHgW Play Sports(@ playsports) link

AP

Het was voor City dit seizoen de eerste verliespartij na een ongeslagen reeks van 22 competitieduels (twintig overwinningen en twee draws). In de Premier League bleef de ploeg van Guardiola in totaal dertig wedstrijden op rij zonder nederlaag. City had na Arsenal (2003-2004) de tweede ploeg willen worden die de Engelse titel ongeslagen zou winnen. "Ik heb in mijn loopbaan vele prijzen gewonnen en daarbij altijd punten verspeeld en wedstrijden verloren'', lichtte Guardiola toe. "Dat is nu niet anders. Elke ploeg vecht ergens voor, voor de Champions League, voor de titel, voor lijfsbehoud. We spelen veel wedstrijden en een keer verliezen hoort er dan gewoon bij."



"We hadden de match in handen bij 1-1, maar onze afwerking liet te wensen over. En dan werd het heel snel 4-1", aldus Guardiola. "Je moet standvastig blijven als je doelpunten incasseert, en wij waren gewoon niet solide genoeg. Dit soort situaties moet je doorstaan in het seizoen. De realiteit is dat we verloren hebben en dat we één week de tijd hebben om ons te herpakken en de wedstrijd tegen Newcastle voor te bereiden."



De Man City-coach bewierookte vervolgens zijn tegenstander: "Alle lof voor Liverpool. We weten dat het moeilijk is tegen de ploegen van Jürgen Klopp, die heel agressief spelen. Tot slot wou Guardiola niet gezegd hebben dat de titel al binnen is: "Tijdens elke persconferentie hoor ik dat de Premier League al gespeeld is, en telkens zeg ik neen. De competitie is nog niet beslist."

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters