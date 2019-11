Liverpool pakt in extremis de zege na goals in 88ste en 94ste minuut in Villa Park DMM

02 november 2019

17u57 1 Aston Villa AST AST 1 einde 2 LIV LIV Liverpool Premier League Liverpool heeft nieuw in de Premier League nipt kunnen afwenden. Op bezoek bij Aston Villa liep de competitieleider tegen een discutabele goal van Trezeguet (ex-Anderlecht) aan. Diep in de wedstrijd konden Robertson en Mané de zege alsnog veilig stellen.

Salah-Firmino-Mané. Het was niet dat Liverpool met z’n zwakste opstelling startte tegen promovendus Aston Villa. Jürgen Klopp zette Divock Origi - halverwege de week weer de redder van de club na een 5-5-gelijkspel in de League Cup tegen Arsenal - op de bank in Villa Park. Aan de overzijde heel wat oude bekenden uit de Jupiler Pro League. Engels, Nakamba, Wesley en Trezeguet stonden alle vier in de basiself.

Het was die laatste die de thuisploeg na twintig minuten voetbal verrassend op voorsprong bracht. De Egyptenaar vertrok randje-buitenspel op een vrije trap om in de rug van de Liverpool-defensie binnen te duwen. De videoref zag er na een hele analyse geen graten in.

Een beetje later wel bij een goal van Firmino. Ook de Braziliaan vertrok al dan niet in buitenspelpositie. Nu zag de VAR de Braziliaan wel met een halve teen offside staan. Geen goal voor Liverpool, tot grote frustratie van Jürgen Klopp. De gelijkmaker voor de pauze bleef uit, ook al omdat Liverpool een matige partij speelde.

Na de pauze gingen ‘The Reds’ wel nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Mané kopte van dichtbij op doelman Heaton. Iets later miste Lallana zijn schot na een goed uitgespeelde aanval. Intussen was ook Origi op het veld gekomen voor een teleurstellende Salah.

Ondanks zijn aanwezigheid leek het maar niet te lukken voor Liverpool. De roodhemden drongen aan, maar vonden geen manier om het cijferslot van Aston Villa te kraken. Tot Mané dan in de 88ste minuut met een verre voorzet de tweede paal viseerde. Kilometervreter Robertson kwam opduiken om de gelijkmaker in doel te werken.

1-1, de eerste nederlaag van het seizoen in extremis afgewend. Al kon het nog altijd beter. Een hoekschop in de extra tijd leverde Liverpool het delirium op in de 94ste minuut. Mané dook aan de eerste paal op om overhoeks binnen te koppen. Wederom drie punten bij op het conto van Liverpool, al kende het toch een bijzonder moeilijke namiddag in Villa Park.