Liverpool na rust op en over Tottenham, Man United kan uit nog winnen en Arsenal zit met probleem-Xhaka

27 oktober 2019

20u09 2 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Buitenlands voetbal Liverpool won vanavond op Anfield in een heruitgave van de jongste Champions League-finale opnieuw van Tottenham: 2-1. Bij de Spurs, verrassend, geen basisplaats voor Jan Vertonghen. De kleine marge deed geen recht aan de enorme kloof in klasse tussen beide teams. Elders won Man United eindelijk nog eens een uitmatch en deed Arsenal thuis tegen Crystal Palace slechte zaken.

De koploper van de Premier League domineerde op alle fronten tegen één van de sterkste teams van Europa van vorig seizoen. Vier maanden later ogen de Spurs, met vrijwel dezelfde spelers, als een grauwe middenmoter. Nu met Vertonghen op de bank. Hij werd in de viermansdefensie van Pochettino gepasseerd voor de snellere en meer mobiele Davinson Sánchez.

Doelman Paulo Gazzaniga, vervanger van de langgekwetste Lloris, verbloemde met een handvol reddingen de achteruitgang van Tottenham. Na een vroege goal van Kane koos Tottenham resoluut voor verdedigen. Een strategie die uiteindelijk verkeerd uitdraaide. Rechtsachter Serge Aurier, afgelopen zomer nog op de transferlijst, veroorzaakte op onbeholpen wijze een strafschop waaruit Mohamed Salah een kwartier voor tijd de winner maakte: 2-1. Wal had het kort na rust via Heung-min Son zomaar 0-2 kunnen staan, maar de Zuid-Koreaan viseerde de deklat. Even later maakte Jordan Henderson de gelijkmaker. Het was voor de aanvoerder van Liverpool zijn eerste goal op Anfield sinds december 2015. Tottenham blijft achter met 12 op 30, Liverpool staat weer zes punten voor op Man City.

Man United wint eindelijk weer uitduel

Manchester United won met 1-3 bij Norwich City, waar de Nederlandse doelman Tim Krul in de eerste helft twee penalty’s stopte. Door de missers van Rashford en Martial bleef het 0-2 bij rust. McTominay en Rashford hadden met goals in de 21ste en 30ste minuut al voor de voorsprong gezorgd. Martial maakte in de 73ste minuut de 0-3 op Carrow Road, waar Onel Hernandez de supporters van Norwich City in de 88ste minuut toch nog even kon laten juichen en hopen op een comeback. Die kwam er niet, waardoor Manchester United voor het eerst sinds 27 februari (1-3 bij Crystal Palace) eindelijk weer eens een uitwedstrijd won. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer klom door die zege bovendien met 13 punten van plek 15 naar plek 7 in de Premier League.

Arsenal laat nog gelijkmaken en heeft probleem-Xhaka

Arsenal deed slechte zaken in de Londense derby tegen Crystal Palace. De ploeg van Emery stond in het Emirates Stadium door goals van de centrale verdedigers Sokratis en David Luiz al binnen tien minuten op een 2-0 voorsprong. Daarna ging het echter toch nog mis voor Arsenal. In de 32ste minuut maakte Palace-captain Luka Milivojevic vanaf de penaltystip de 2-1 en in de 52ste minuut zorgde Jordan Ayew voor de gelijkmaker. Benteke viel negen minuten voor tijd voor die laatste in.

Arsenal-captain Granit Xhaka werd in de 61ste minuut vervangen en kreeg een cynisch applaus van duizenden fans in het Emirates Stadium. De Zwitserse middenvelder reageerde daar woedend op en trok zijn shirt al voor het verlaten van het veld uit. Arsenal leek in de 85ste minuut nog de 3-2 te maken, maar na ingrijpen van de VAR werd de goal van Sokratis toch nog afgekeurd. Dit zorgde begrijpelijk voor grote woede bij de fans van Arsenal, dat als nummer vijf in de Premier League nu vier punten achterstand heeft op Leicester City en Chelsea.