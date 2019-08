Liverpool meteen op de afspraak: Origi pikt goal mee in ruime zege, Alisson valt uit en mist duel om Supercup Redactie

10 augustus 2019

09u45 6 Liverpool LIV LIV 4 einde 1 NOR NOR Norwich City Premier League Liverpool is goed uit de startblokken geschoten in de Premier League. De Champions League-winnaar won op Anfield met 4-1 tegen Norwich City. Rode Duivel Divock Origi startte in de basis bij ‘The Reds’ en scoorde op slag van rust zijn eerste treffer van het seizoen. Ook Mo Salah en Virgil van Dijk openden hun rekening voor dit seizoen, de 1-0 was een owngoal van Hanley.

Enig minpunt voor de ploeg van Jurgen Klopp was het uitvallen van doelman Alisson Becker met een kuitblessure in de eerste helft. Adrian, de vervanger van Simon Mignolet als doublure, mocht zo al snel debuteren in het shirt van Liverpool. Origi werd overigens na 74 minuten vervangen door Africa Cup-ganger Sadio Mané en kreeg een open doekje van Anfield.

Liverpool deelde later op de avond mee dat Becker sowieso de wedstrijd van woensdag in Istanboel tegen Chelsea om de Europese Supercup zal missen. “Ik kan op dit moment niets zeggen over de blessure van Ali”, liet Klopp na afloop van de wedstrijd tegen Norwich noteren. “Het is natuurlijk enorm balen. We moeten afwachten hoe ernstig het is. Hij kon niet steunen op zijn kuit, dat is geen goed teken. Hij is sowieso out voor woensdag. Adrian mag zo meteen zijn kans grijpen. Hij heeft veel vertrouwen en toonde dat hij klaar is. Dat is het belangrijkste.”

De goal van Origi:

.@DivockOrigi deelt mee in de feestvreugde! 🎉 pic.twitter.com/cI680f9iP8 Play Sports(@ playsports) link