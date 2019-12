Liverpool, met geweldige Alexander-Arnold, zet suprematie in de verf bij nummer twee Leicester KTH/ODBS

26 december 2019

23u02 4 Leicester City LEI LEI 0 einde 4 LIV LIV Liverpool Premier League Met de groeten van Bobby en Trent. Er is geen houden aan. Liverpool stoomt gewoon door. Op koers voor 100 punten, op weg naar een eerste landstitel sinds 1989. Bij achtervolger Leicester drukte Liverpool zijn suprematie uit. Ook in de cijfers.

Een ploeg kan Liverpool van de titel houden: Liverpool zelf. De kloof met Manchester City bedraagt tot vrijdagavond 14 punten. Die op Leicester op papier 13, virtueel 16. Ook The Foxes konden de titelstrijd niet spannend houden. Onder de voet gelopen vorige zaterdag door Kevin De Bruyne en co., gisteren door Bobby Firmino, Trent Alexander-Arnold en kornuiten.

Dat heet brutaal van een wolk geklopt worden. Ook Youri Tielemans en Dennis Praet ondervonden de voorbije week hoe het voelt een maatje te klein te zijn. Liverpool en City, dat is wereldtop. The Reds nog iets straffer. Al morste een nonchalante Mo Salah wel met kansen.

Aan de rust had de match gespeeld moeten zijn. Liverpool had in Leicester niet eens zijn vijfde vitesse nodig. Altijd in controle. James Milner legde met zijn eerste baltoets vanop de stip de match in een definitieve plooi. Firmino, met zijn tweede, en Alexander-Arnold, de De Bruyne onder de rechtsachters, maakten het helemaal af. Jurgen Klopp op kampioenenkoers.

In 18 wedstrijden heeft de Champions League-winnaar nog maar een keer een steek laten vallen. Tegen Man United nog wel. Voor de rest: de perfecte koers. Zeventien zeges, een gelijkspel, 45 goals voor, 14 tegen, 52 punten. Niet de beste aanval (in de cijfers), niet het meest creatieve middenveld, wel de minst geklopte defensie en een goed op mekaar ingespeeld geheel. Ga er maar eens aan als Virgil van Dijk speelt. Leicester trapte geen enkele keer tussen de palen. Zegt alles. Suprematie van de leider.

Divock Origi viel voorbij het uur in. Na de Wereldbeker voor clubs mag hij straks een eerste Premier League toevoegen aan zijn palmares. Als supersub heeft hij zijn bijdrage.