Liverpool lacht nu ook de vloek van Chelsea weg en blijft op titelkoers na fantastische goal Salah ODBS

14 april 2019

19u21 7 Liverpool LIV LIV 2 einde 0 CHE CHE Chelsea Premier League De titelstrijd in de Premier League blijft razend spannend. Ook Chelsea, met Hazard lang als enige echte aanvallende kaart, sloeg Liverpool niet uit koers. En dat was geen evidentie.

Nu is ook de vloek doorbroken. Zes keer op rij kon Liverpool in de Premier League thuis niet winnen van Chelsea, waarvan vooral de uitschuiver in 2014 nog vers in het geheugen van elke Liverpool-fan ligt. Toen gleed Steven Gerrard letterlijk uit en moesten de Reds een kruis maken over de titeldroom. Niet dit seizoen: Chelsea werd na de pauze met huid en haar opgegeten, bekroond met een geweldige 2-0 van Mo Salah. De ‘Egyptian King’ zit weer helemaal op z’n troon op Anfield. Na de eerdere zege van Man City bij Crystal Palace doen de twee titelrivalen nog eens haasje over. De ploeg van Klopp heeft 2 punten meer, die van Guardiola een match minder gespeeld. De spanning is te snijden.

Hoezo, ‘one season wonder’? Telkens het even wat minder loopt voor Salah, werd hij dit seizoen afgedaan als speler die alleen vorig seizoen uitblonk. Mis poes: deze Salah (26) is een echte topper. Nam Liverpool ook vandaag op sleeptouw. Constant gevaarlijk voor doel, nooit aflatend, bijna altijd zuiver in de passing. Héérlijk scorend ook, zijn negentiende van het seizoen alweer waarmee hij op gelijke hoogte komt van topschutter Agüero. In minuut 53 scoorde Salah een kandidaat voor de ‘goal van het seizoen’. Pass van Van Dijk aannemen, naar binnen knijpen en dan fantastisch uithalend met zijn linker. Kepa geklopt. Dat was hij ook 142 seconden eerder, toen Mané de perfecte assist van Henderson maar in te knikken had. De verdediging van Chelsea, die voor de pauze zijn sterkhouder Rüdiger zag uitvallen, lag er op apegapen bij. In zeven van zijn laatste acht matchen op Anfield stond de Ivoriaan aan het kanon. Meer dan ooit is Anfield een fort: 38 matchen lang op rij in de Premier League ongeslagen.

Als enkele @ChelseaFC-fans je beledigend een "bomber" noemen, dan antwoord je toch gewoon met een bommetje? 💣 pic.twitter.com/jYV7wGxR2H Play Sports(@ playsports) link

Eden Hazard, weliswaar al meteen zwaar aangepakt door Fabinho, had een groter aandeel in dit verhaal kunnen schrijven. Uitgespeeld als ‘valse negen’ kon hij een van de venijnige Chelsea-counters voor de pauze niet afronden. Geen aansluiting. En na de pauze, net na de 2-0 van Salah, trapte hij de beste bezoekende kans na een prima voorzet van Willian op Alisson. Ook de inbreng van Higuain voor een teleurstellende Hudson-Odoi nog voor het uur, bracht geen zoden aan de dijk. Geen bonuspunten voor de ‘Blues’ in een strijd om een Champions League-ticket via de competitie.