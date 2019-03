Liverpool komt goed weg: Alderweireld zorgt met ongelukkige own-goal nog voor zege ‘Reds’ in slot Redactie

31 maart 2019

20u17 1 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Liverpool slaakt een zucht van opluchting. Tegen Tottenham leek het na de 1-1 van Lucas puntenverlies te gaan leiden in de tweestrijd om de titel met Man City, tot Toby Alderweireld in minuut 90 de bal schlemielig in eigen doel zag rollen. De ‘Reds’ tellen opnieuw 2 punten meer dan Man City, dat een match minder gespeeld heeft.

Bij het eerste grote gevaar op het kwartier was het al meteen bingo voor de thuisploeg: Roberto Firmino knikte een krulvoorzet van Andrew Robertson in doel. De ploeg van Klopp pakte geregeld uit met combinatievoetbal, met Mohamed Salah als dirigent. De Egyptische killerspits glipte in de 22ste minuut door de buitenspelval, Davinson Sanchez kon in extremis redding brengen met een sliding. Via Mané kwam met een plaatsbal naast voor de pauze dicht bij 2-0, terwijl Tottenham op een schot van Dele na (over) weinig klaarspeelde.

Na de pauze speelde Liverpool op zekerheid en dat was link. Zeker toen Pochettino Son inbracht ten nadele van Davinson Sanchez, waardoor Tottenham afstapte van zijn driemansdefensie. Eriksen was er al dichtbij nadat Alisson een schot van Kane alleen voor zich uit kon duwen, even later was het wel prijs. Eriksen met een afschamper na afleggen van Trippier, die perfect tot bij Lucas Moura kwam. De Braziliaan miste niet: 1-1.

In het slotkwartier mocht Divock Origi nog opdraven voor Liverpool, maar het was Tottenham dat een versnelling hoger schakelde: Moussa Sissoko liet een huizenhoge kans op 1-2 onbenut en een krulbal van Dele Alli scheerde het kader. Die missers betaalden de Spurs cash: in de 90ste minuut duwde Lloris een kopbal van Salah tegen Alderweireld aan, waarna de bal over de doellijn rolde. Zeven minuten later weerklonk het eindsignaal.

Liverpool pakt de koppositie over van Manchester City, Tottenham blijft voorlopig derde. De Spurs kunnen maandag wel voorbijgestoken worden door Arsenal, dat thuis tegen Newcastle speelt.