Liverpool klopt nu ook aartsvijand Manchester United en vergroot straatlengte voorsprong ODBS

19 januari 2020

19u34 4 Liverpool LIV LIV 2 einde 0 MUN MUN Manchester United Premier League Liverpool lijkt de eerste landstitel sinds 1990 nu echt niet meer te kunnen ontgaan. De ‘Reds’, stilaan ‘The Ivincibles’ (de onoverwinnelijken), wonnen op Anfield met 2-0 van Manchester United en vergroten zo de straatlengte voorsprong op nummer twee Manchester City. 16 punten, met ook nog een match minder gespeeld. Virgil van Dijk en Mo Salah maakten de goals, Origi mocht in minuut 82 Firmino komen vervangen.

De koploper van de Premier League begon overtuigend en zag dit overwicht na veertien minuten beloond. Van Dijk torende bij een corner van Trent Alexander-Arnold boven iedereen uit en knikte de 1-0 achter doelman David De Gea. Enkele minuten later speelde de Nederlander Van Dijk ook een rol bij de fraai binnengeschoten treffer van Roberto Firmino. Scheidsrechter Craig Pawson constateerde een overtreding van de Oranje-captain, die tegen De Gea aanliep, en keurde de treffer af. Dit gold even later ook voor de goal van Georginio Wijnaldum, die de Spaanse keeper koeltjes passeerde maar dit deed vanuit buitenspelpositie.

In de 90ste minuut zorgde Salah voor de bevrijding. Diep gestuurd door niemand minder dan doelman Alisson rondde hij af. De euforie was groot op Anfield na de zege tegen de aartsrivaal. In de heenronde had Man United Liverpool nog op een gelijkspel gehouden. Het is tot dusver het enige puntenverlies van Liverpool in de Premier League.