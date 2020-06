Liverpool klaagt “onacceptabel gedrag” van fans in volle pandemie aan, gigantische afvalberg blijft achter Redactie

27 juni 2020

14u30

Bron: Daily Mail, Belga 4 Premier League Liverpool, dat eergisteren z'n eerste Engelse titel in dertig jaar veroverde, heeft Liverpool, dat eergisteren z'n eerste Engelse titel in dertig jaar veroverde, heeft “het onacceptabele gedrag” van duizenden fans aangeklaagd.



De Liverpool-supporters kwamen na de nederlaag van Manchester City bij Chelsea en de daaropvolgende zekerheid over het kampioenschap samen voor Anfield Road en in het stadscentrum voor een uitzinninge titelviering, zonder daarbij rekening te houden met de sociale afstandsregels. “Door de coronamaatregelen aan onze laars te lappen riskeren we de volksgezondheid in gevaar te brengen”, klink het. De club steunt hiermee het stadsbestuur en de lokale politie.

De supporters brachten ook schade toe aan de Liver Building, een beschermd gebouw in Liverpool, na het afsteken van vuurwerk. “Vanaf het moment dat het mogelijk is, maken we werk van een overwinningsparade doorheen de stad”, beloven de club, stadsbestuur en politie. “Maar op dit moment blijft de veiligheid en gezondheid van onze inwoners prioriteit nummer één.” Na de festiviteiten bleef ook een gigantische afvalberg achter, die werd vandaag grotendeels opgeruimd (zie beelden onder).

Groot-Brittannië telt tot dusver 43.414 officiële coronadoden. Het is daarmee het zwaarst getroffen land in Europa. Grote manifestaties blijven er ten strengste verboden.

Joint statement from LFC, Merseyside Police and Liverpool City Council. Liverpool FC (Premier League Champions 🏆)(@ LFC) link

