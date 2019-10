Liverpool kan niet winnen bij Man United, Origi mag een uur meedoen YP

20 oktober 2019

19u25

Bron: ANP, Belga 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Manchester United en Liverpool hebben het in de slotmatch van de negende speeldag in de Premier League op 1-1 gehouden. Marcus Rashford opende de score met een gecontesteerd doelpunt, helemaal aan het einde maakte de ingevallen Adam Lallana er 1-1 van. Divock Origi speelde een uur, maar kon zich niet doorzetten.

Marcus Rashford maakte in de 36e minuut het openingsdoelpunt. De spits van Manchester United liep goed weg bij zijn directe bewaker na een perfecte voorzet vanaf rechts van Daniel James. Liverpool leek kort daarna op gelijke hoogte te komen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt van Sadio Mané af wegens hands. Dit tot woede van trainer Jürgen Klopp, die ook vond dat Divock Origi foutief werd gestuit in de aanloop naar de opener van Rashford.

Manchester dacht de overwinning over de streep te trekken, maar Adam Lallana voorkwam in de 85e minuut alsnog de eerste nederlaag van Liverpool. Mo Salah, de geblesseerde Egyptische topschutter, werd duidelijk gemist. Mogelijk komt hij ook niet in actie in de Champions League-confrontatie met Racing Genk van komende woensdag.

Liverpool ziet de voorsprong op Manchester City zo teruglopen tot zes punten. De regerend kampioen won van Crystal Palace: 0-2. Manchester United staat op de dertiende plek met tien punten.