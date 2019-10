Liverpool kan niet winnen bij Man United en is maximum kwijt, Origi mag een uur meedoen YP

20 oktober 2019

19u25

Bron: ANP, Belga 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League De topper van de negende speeldag in de Engelse Premier League is zondagavond op een 1-1 gelijkspel geëindigd tussen het geplaagde Manchester United en de autoritaire competitieleider Liverpool, dat zijn maximum kwijt is.

United leek in een volgepakt Old Trafford lange tijd op de zege af te stevenen, nadat Engels international Marcus Rashford na 36 minuten de score had geopend. De gelijkmaker van Sadio Mané werd even later afgekeurd wegens handspel. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd schoot een voorzet van op links echter door tot aan de tweede paal, waar invaller Adam Lallana maar binnen te duwen had (1-1).

Divock Origi stond toen al niet meer op het veld bij de bezoekers. De Rode Duivel had door de blessure van Mo Salah een basisplaats gekregen, maar kon niet overtuigen en moest op het uur naar de kant voor Alex Oxlade-Chamberlain. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor de Belgische Braziliaan Andreas Pereira, hij werd in de toegevoegde tijd gewisseld voor Brandon Williams. In die slotfase was het nog pompen of verzuipen voor United, dat niets meer klaar kreeg tegenover een dominerend Liverpool.

De Mancunians konden het punt vasthouden, maar schieten daar niets mee op in de stand. Met tien punten blijven ze op de dertiende plaats. Liverpool blijft leider, maar ziet de voorsprong op Manchester City teruglopen tot zes punten. De regerende kampioen won van Crystal Palace: 0-2. Komende week woensdag zakt Liverpool naar Genk af, voor de derde speeldag in de Champions League. Mogelijk is dat nog steeds zonder Mo Salah.