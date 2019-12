Liverpool is nieuw clubrecord rijker, met dank aan twee heerlijke goals van Divock Origi in Merseyside derby ABD

04 december 2019

23u08 0 Liverpool LIV LIV 5 einde 2 EVE EVE Everton Premier League Liverpool heerst. 32 Premier League-matchen op rij ongeslagen - een absoluut clubrecord. Niet te stoppen. The Reds wonnen ook de Merseyside derby tegen stadsgenoot Everton met 5-2 na een zinderende eerste helft. Rode Duivel Divock Origi was met twee knappe doelpunten één van de uitblinkers.

De Merseyside derby tussen Liverpool en Everton heeft áltijd dat tikkeltje extra. En ook deze keer stelde het duel tussen beide stadsgenoten allesbehalve teleur. Na amper zes minuten mocht een Rode Duivel juichen. Divock Origi tekende voor de openingsgoal op aangeven van Mané - wat was die weer goed, zeg. Liverpool wervelde als een orkaan op Anfield. Shaqiri werkte een fantastische aanval af, opnieuw kwam de assist van Mané: 2-0 na een kwartier spelen.

Over en uit voor Everton? Dat nog niet, want Keane knalde de aansluitingstreffer van dichtbij tegen de netten (2-1). ‘The Toffees’ kwamen beter in de wedstrijd, maar Origi verkocht hen een nieuwe dreun. De spits plukte een lange bal van Lovren enig mooi uit de lucht en lobte over Pickford (3-1). Mané zette de 4-1 nog voor rust op het bord, en ook Everton scoorde nog via Richarlison. We gingen met een - u lees het goed - 4-2-tussenstand rusten na een onwaarschijnlijke eerste helft.

‘Fun fact’ dat we u trouwens niet willen onthouden: Origi zit na zijn uitstekende prestatie aan vijf Premier League-doelpunten voor Liverpool in de Merseyside derby. Alleen clubiconen Robbie Fowler (6) en Steven Gerrard (9) doen beter.

Nog één goal

Het contrast tussen de eerste en tweede helft was groot. We kregen een pak minder spektakel te zien na de rust. Een schotje van Origi, ongevaarlijke kopballen van Wijnaldum en Richarlison. Meer niet. Tót Moise Kean in het slot plots voor Alisson opdook. De 19-jarige Italiaan besloot onbesuisd naast. Het schudde Liverpool wakker en de thuisploeg zette nog één keer de turbo aan. Wijnaldum zette de 5-2-eindstand op het bord.

Dankzij deze ruime zege blijft Liverpool ongeslagen op kop in de Premier League. Sterker nog: het team van Jürgen Klopp is al 32 Premier League-matchen ongeslagen. Een clubrecord. Wie gaat hen dit seizoen van de titel houden? De kloof met Leicester blijft 8 punten. Man City volgt als derde op 11 punten.

